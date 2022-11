Huawei Mate X3 : vers un nouveau modèle de pliant face au Galaxy Z Fold 4

Huawei viendrait tout juste de lancer la production de masse d'un nouveau pliant, le Huawei Mate X3.

Huawei préparerait sa prochaine génération de smartphone pliable au format livre, intitulée Huawei Mate X3. Selon le leaker Wangzai Knows Everything (via NotebookCheck), ce modèle aurait passé la phase du prototype, ce qui signifierait que sa commercialisation et son lancement approchent. Il viendrait ‘entrer en phase de production de masse.

Ce coup-ci, il ne s’agirait pas d’un smartphone se pliant vers l’intérieur, comme le Huawei Mate Xs 2, mais bien d’un format semblable au Galaxy Z Fold 4. Un choix qui parait bien plus en phase avec les standards en place.

4G certes, mais peut-être moins cher

Le téléphone intègrerait un écran pliable d’environ 8 pouces ainsi qu’un écran externe dont on ignore encore les spécificités. Huawei pourrait concéder un effort sur le prix par rapport à sa précédente génération, ce qui permettrait de mieux accepter la présence probable d’un Snapdragon 8 Gen 2 en 4G seulement.

Rappelons que Huawei devrait également composer avec des concurrents de plus en plus nombreux sur le segment des pliables livresques. En plus de Samsung, il se murmure que Honor pourrait amener son Magic Vs en France, ainsi qu’Oppo avec son Find N2.

Rappelons également que Huawei n’intègre toujours pas les services Google à ses téléphones à cause de l’embargo américain. Il n’y a aucune raison que cela change sur ce téléphone, qui, s’il vient à sortir en Europe, ne devrait pas intégrer HarmonyOS non plus.

