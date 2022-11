Prise en main du Honor Magic Vs : de belles promesses pour 2023

Nous avons pris en main le Honor Magic Vs, un nouveau smartphone pliable qui a toutes les chances de débarquer en France pour concurrencer enfin Samsung.

Le Honor Magic Vs est le nouveau smartphone pliable de Honor. Présenté en Chine, l’appareil a aussi de grandes chances de poser ses valises en France prochainement. La marque avait en effet laissé entendre cela en marge de l’IFA. Pour savoir ce que nous réserve ce téléphone, nous l’avons pris en main afin de pouvoir partager avec vous nos premières impressions.

On ne change pas un design qui gagne, on le peaufine

Au niveau du design, il n’y a pas besoin de s’attarder longuement sur ce smartphone. Le Honor Magic Vs ressemble beaucoup au Honor Magic V. Il faut dire que même le nom ne varie que très peu. Ainsi, on a affaire à un format qui s’inscrit dans la même lignée que celui poussé par Samsung avec le Galaxy Z Fold 4. Déplié, le smartphone se rapproche donc d’une tablette.

Alors comment se distingue le Honor Magic Vs ? Essentiellement par les améliorations apportées au niveau de sa charnière. On fait dans la simplification la plus extrême pour une conception plus efficace qui fait la chasse aux engrenages superflus. Ainsi, la marque affirme que la charnière en question ne comporte plus que quatre éléments, contre 92 composants sur le modèle précédent.

Pour quel résultat ? Le téléphone est plus léger et ne pèse « que » 261 grammes. Mais attention ! Cela ne vaut que pour le Honor Magic Vs en coloris orange qui a droit à un dos en « cuir vegan ». Les versions avec finition en verre sont plus lourdes et montent à 267 grammes. En comparaison, le premier Magic V tournait autour des 290 grammes. Il y a donc une belle progression et je dois bien admettre que la prise en main est tout à fait agréable. J’admets une préférence pour le modèle bleu que j’ai pu essayer : son revêtement un peu sablonneux était plus original et moins salissant que le coloris noir glossy.

En outre, les ajustements de la charnière permettent aussi au téléphone d’être plus fin. Avec des épaisseurs de 6,1 mm et 12,9 mm selon que vous l’utilisiez ouvert ou fermé, le Honor Magic Vs se montre séduisant sur ce point. Son prédécesseur montait à plus de 14 mm lorsque plié. Le Galaxy Z Fold 4, lui, est encore plus épais.

Cette finesse relative est par ailleurs sublimée par le fait que Honor sait fermer ses smartphones pliables sans laisser de vide au niveau du creux de la pliure. Le Magic Vs fermé est VRAIMENT fermé.

Les écrans Oled — à l’intérieur comme à l’extérieur — réussissent pour leur part leurs petits effets. La grande dalle (celle qui se plie) profite de 7,9 pouces de diagonale et d’un taux de rafraîchissement à 90 Hz. En revanche, c’est surtout l’affichage externe qui est toujours aussi agréable sur ce deuxième pliant de Honor. En effet, on a droit à un écran de 6,45 pouces et 120 Hz qui occupe à 90 % la surface pour proposer un format très proche de celui d’un smartphone classique.

On évite donc l’inconfort que d’aucuns peuvent ressentir en frappant du texte sur le Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Pour améliorer le confort, Honor vante aussi les mérites d’une technologie maison permettant de changer la luminosité et la colorimétrie de l’écran en fonction de votre rythme circadien pour éviter la fatigue oculaire (et notamment l’assèchement des yeux).

Quelques frustrations subsistent

Malgré ces bonnes impressions, deux détails restent frustrants sur le Honor Magic Vs. La pliure au milieu du grand écran reste à la fois visible et marquée sous le doigt. À ce niveau-là, ce sont encore l’Oppo Find N ou le Vivo X Fold qui proposent la meilleure expérience en atténuant grandement le creux.

Autre petit détail qui ne réjouira pas tout le monde : la charnière du Honor Magic Vs garde un comportement assez étrange du Magic V qui fait que le smartphone pliable ne peut pas être plié à moitié. Un porte-parole de la marque nous a expliqué que c’était un choix volontaire pour bien faire comprendre que cet appareil s’utilisait uniquement de deux manières : en étant fermé ou en étant ouvert. Pas d’entre-deux.

À titre personnel, je trouve cela un peu dommage, car pour ce format-là, je pense qu’il est assez agréable et rassurant d’avoir un peu de résistance au niveau de la charnière quand on manipule le smartphone.

Une belle année 2023 en France ?

Pour le reste des éléments importants, on soulignera la présence d’un Snapdragon 8+ Gen 1 et d’un triple appareil photo avec un capteur principal de 54 Mpx (f/1,9), un ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,0) et un téléobjectif x3 de 8 Mpx (f/2,4). N’oublions pas non plus la batterie de 5000 mAh qui arrive avec un chargeur rapide de 66 W.

Le Honor Magic Vs fonctionne avec un stylet Magic Pen non fourni (sauf si on opte pour la déclinaison particulière Ultimate en Chine) et tourne sur l’interface MagicOS 7 basée sur Android 12. Celle-ci promet plein de fonctions intelligentes. Mais nous pourrions tester tout cela plus en profondeur quand le téléphone sortira en France.

Or, les équipes de la marque, sans rien confirmer, ne se sont vraiment pas empressées de démentir les rumeurs évoquant un lancement du Honor Magic Vs en France dans le courant de la première moitié de 2023. Cela promet donc enfin une belle compétition dans le secteur des smartphones pliables en dehors de la Chine où ce marché est déjà bien actif.

Mais par chez nous, Samsung fait encore la loi en ne souffrant de presque aucune concurrence. Avec un Honor Magic Vs dans les tuyaux — mais aussi un prometteur Oppo Find N2 — nous pourrions enfin plus nous enthousiasmer. Reste à connaître les prix pratiqués. Ceux-ci ne descendront sans doute pas en dessous des 1000 euros malheureusement.