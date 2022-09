Honor : son prochain smartphone pliant sera commercialisé en Europe

À l'occasion de l'annonce du Honor 70, la firme chinoise en a profité pour dévoiler l'arrivée du successeur du Honor V, le premier smartphone pliant de la marque, en Europe.

Si vous ne connaissez pas le Honor V, il s’agit du premier smartphone pliant de la marque que nous avions eu l’occasion d’essayer en mars 2022 lors du MWC. Mais il n’a malheureusement pas passé les frontières européennes, et il fallait donc passer par la case importation pour se le procurer. La bonne nouvelle, c’est que son successeur sera bel et bien commercialisé en Europe.

Deux flagships par an pour Honor

C’est en effet ce qu’à annoncer la marque chinoise lors de la présentation du Honor 70 à l’IFA 2022 de Berlin (que nous avons essayé). De quoi venir faire de l’ombre à Samsung avec son Galaxy Z Fold 4. Pour être plus précis, Honor a indiqué que chaque année, deux flagships (smartphones haut de gamme) verront le jour : l’un au format classique, mais avec les bords arrondis, et l’autre au format pliant.

Oppo, Samsung et Honor sur un bateau

Aucune autre information n’a été révélé à cette occasion, et il faudra donc patienter encore un peu avant d’en savoir plus. Samsung ne sera alors plus seul sur ce segment, d’autant plus qu’Oppo a, lui aussi, prévu de commercialiser des smartphones pliants, et potentiellement en France.

Pour la date de commercialisation, rappelons que le Honor V a été officialisé en janvier 2022 puis exposé au MWC en mars 2022. Il est ainsi tout à fait possible que le successeur du Honor V, qui n’a pour l’instant pas encore de nom, soit lui aussi présenté en début d’année 2023, dans quelques mois seulement.

Samsung, de son côté, prépare un smartphone pliant plus abordable, puisqu’il est question d’un tarif de 800 euros, mais pour 2024.

