Les prochains smartphones pliants d’Oppo pourraient bien arriver en France

Oppo aurait déjà enregistré les noms de ses prochains smartphones pliants pour le marché européen. La marque se préparerait donc cette fois-ci à un lancement plus global et proposerait à l'avenir une gamme plus étendue à même de rivaliser avec l'offre de Samsung.

Enfin, de la compétition ! Oppo nous gratifiait en tout début d’année d’un nouveau smartphone pliant avec son Oppo Find N, un smartphone aux allures de Galaxy Z Fold 3, mais dans un format plus compact de 5,49 pouces.

Le smartphone n’avait été rendu disponible que sur le marché chinois, mais nous avions tout de même pu l’avoir le temps d’une prise en main. Désormais, de nouvelles informations nous portent à croire que la prochaine offre pliante d’Oppo pourrait cette fois-ci arriver dans nos contrées.

Oppo prépare les hostilités

Le leaker Mukul Sharma nous apporte de nouvelles informations concernant le possible lancement de plusieurs nouveaux smartphones pliants d’Oppo pour l’Europe.

[Exclusive] Two OPPO foldables are lined up for launch under the OPPO Find series.

In all likelihood, the devices will be called the OPPO Find N Fold and the OPPO Find N Flip.#OPPO #OPPOFindNFold #OPPOFindNFlip — Mukul Sharma (@stufflistings) August 4, 2022

Les deux modèles porteraient les noms assez équivoques d’Oppo Find N Fold et Oppo Find N Flip. Des noms qui ne sonnent pas exactement nouveaux pour qui a déjà pu voir ce qu’offrait notamment Samsung sur le même segment avec son Z Fold 3 et son Z Flip 3.

So yeah, OPPO Find N Fold, OPPO Find N Flip trademarks have also been filed in the Europe.#OPPO #OPPOFindNFold #OPPOFindNFlip pic.twitter.com/wx3pg09ygz — Mukul Sharma (@stufflistings) August 4, 2022

Cette source pense détenir des informations qui indiqueraient qu’Oppo a procédé à un enregistrement de ces noms pour le vieux continent, et donc par définition pour la France. Ce schéma ne nous est pas totalement inconnu. Il n’est pas rare pour certaines marques de lancer préalablement des modèles sur le marché asiatique avant de commencer à les expédier ailleurs.

Un prétendant sérieux pour Samsung ?

Oppo pourrait de ce fait revenir sur le marché des pliants, de manière plus globale cette fois-ci, en offrant au public deux modèles de smartphones pliables différents à la manière de ce que propose déjà Samsung.

Nous pourrions avoir droit à l’avenir à de véritables challengers capables de se mesurer au géant coréen sur des formats similaires. Oppo reverrait donc la formule de l’Oppo Find N premier du nom qui avait su surprendre par sa taille et son confort de prise en main qui le rendaient plus chaleureux, tout en proposant un nouveau modèle pour étendre encore plus sa proposition.

Il serait grand temps qu’une marque vienne se poser en concurrent sérieux pour donner plus de raisons à Samsung de rester compétitif. La marque qui prend quasiment toute la place sur le segment des pliants compterait cette année sur des designs très semblables aux modèles précédents pour séduire et qui plus est en tablant sur des prix plus élevés qu’auparavant.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.