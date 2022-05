Samsung Galaxy Z Flip 4 : le « nouveau » design apparait en fuite et c’est décevant

Le fuiteur de l'hexagone Onleaks a publié les premières images du prochain Samsung Galaxy Z Flip 4. Malheureusement, les changements semblent peu nombreux.

Les prochains smartphones pliables de Samsung sont très attendus. Non pas que l’on va forcément se précipiter pour en acheter un, mais le secteur des smartphones pliables est celui qui bouge le plus, avec de vrais changements de design à chaque génération. Il suffit de regarder le premier Galaxy Fold et le dernier Galaxy Z Fold en date pour s’en convaincre. Malheureusement, la fête semble déjà finie du côté du Galaxy Z Flip si l’on en croit la première fuite du design.

Un design quasi identique

C’est OnLeaks qui dévoile le design du smartphone pour le site 91Mobiles. On est donc devant une fuite très crédible qui devrait se concrétiser dans les mois à venir par une annonce officielle de Samsung. Ce que l’on constate, c’est un design très semblable à celui du Galaxy Z Flip 3 lancé en 2021.

Même en comparant les images de ce Galaxy Z Flip 4 côte à côte avec son prédécesseur, on a du mal à noter des différences de design : placement du port, du haut-parleur, du module photo ou encore des antennes, tout paraît identique.

D’après Onleaks, la différence se ferait surtout sur les dimensions du smartphone. Le nouveau Galaxy Z Flip 4 serait grand de 165,1 x 71,9 x 7,2 mm, c’est-à-dire un peu plus épais que le Galaxy Z Flip 3 (6,9 mm d’épaisseur), mais un peu moins haut (166 mm de hauteur pour le Flip 3).

Reste à savoir si Samsung nous réserve des changements plus importants sous le capot. On pense à l’intégration d’un Snapdragon 8 Gen 1+, mais aussi à des modifications au niveau des capteurs photo ou encore sur la charnière du téléphone. En attendant, il faut bien admettre que cette révélation est un peu décevante.

