Samsung a plié le marché : 96 % des smartphones pliants vendus sont à lui

Sur un marché du smartphone pliant qui gagne en ampleur, on apprend que Samsung se taille sans surprise la part du lion. Plus de 9 appareils sur 10 vendus au quatrième trimestre 2021 sortent de ses usines.

En l’état actuel des choses, la nouvelle n’a, à vrai dire, rien de très surprenant : Samsung écrase complètement la concurrence sur le terrain des smartphones pliants. Dans un rapport détaillé, le cabinet d’analyse Display Supply Chain nous dresse le portait d’un marché en pleine croissance, qui a notamment profité d’une hausse de 342 % de chiffre d’affaires global en un an, pour atteindre 5,8 milliards de dollars au total.

À lui seul, Samsung s’est accaparé 92 % de cette somme record. Et pour cause, la marque s’est adjugé 96 % de parts de marché lors du quatrième trimestre 2021, avec 4,1 millions d’unités écoulées sur un total de 4,25 millions. Sur l’ensemble de l’année 2021, le géant coréen détient cette fois 87 % de parts de marché avec 8 millions d’unités vendues contre 2,3 millions « seulement » en 2020 alors que la firme détenait déjà 86 % de parts de marché sur un segment nettement plus restreint qu’il ne l’est maintenant.

Display Supply Chain, précise enfin que le chinois Huawei se classe en seconde position, très loin derrière Samsung, avec tout juste 9 % de parts de marché des smartphones pliants en 2021.

La forte concurrence arrive en 2022

En entrant un peu plus dans le détail des modèles vendus, on découvre que le Galaxy Z Flip 3 a été (et de loin) le plus populaire sur le quatrième trimestre 2021, avec 59 % de parts, contre 35 % pour le Galaxy Z Fold 3. Suivent les Huawei Mate X2 (6 %), Galaxy Z Flip 5G et Z Fold 2 (respectivement 5 % et 4 %).

Final foldable results for Q4'21. Samsung's share was 96%! https://t.co/sitdOeBXpf pic.twitter.com/21Ub5BstFG — Ross Young (@DSCCRoss) February 28, 2022

Le cabinet chapeauté par l’analyste Ross Young, spécialiste de l’industrie des écrans, remet toutefois les choses en perspective pour 2022. Jusqu’à présent, Samsung a profité d’une avance considérable parce qu’il ne faisait pas face à une concurrence trop marquée. Cela devrait changer assez nettement dans les mois qui viennent.

Seules quatre marques proposaient en effet des modèles de smartphones pliants au quatrième trimestre 2021 (Huawei, Oppo, Royole et Samsung). Elles sont déjà six au premier trimestre 2022 (avec l’arrivée de modèles chez Honor et Vivo) et seront même 10 sur le second trimestre (avec les appareils pliants attendus chez Google, Motorola, TCL et Xiaomi). Très prochainement, Samsung va donc devoir partager…

