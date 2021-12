Le prototype de smartphone pliable et extensible de TCL se dévoile en vidéo

Le concept audacieux de TCL, un smartphone à la fois pliable et extensible, a été aperçu lors d'un salon de l'électronique en Chine. Dans une vidéo, on peut notamment observer le système d'extension du prototype.

La course au smartphone pliable (ou extensible… ou les deux) continue entre les constructeurs. Le constructeur chinois TCL semble rester sur sa lancée : il a en effet présenté un concept de smartphone pliable et extensible lors du DTC 2021, une manifestation dédiée à l’électronique qui se tient en Chine en novembre. Un utilisateur présent sur le salon, connu sous le patronyme de Fold Universe sur Twitter, a capturé en vidéo ce concept ambitieux qui semble être encore à ses prémices… tout en paraissant fort prometteur.

On peut voir le smartphone s’ouvrir à la manière d’un livre pour créer un écran à peu près carré. Mais le concept ne s’arrête pas là puisqu’en appuyant sur un bouton quasi invisible, l’écran se déploie sur la gauche, se transformant ainsi en une petite tablette. Puis, d’un simple appui sur la tranche inférieure du smartphone, l’écran s’enroule à nouveau.

On peut aussi se rendre compte que l’écran se poursuit sur l’autre face du téléphone, puisqu’une fois le prototype refermé, il reprend le format d’un smartphone de 6,8 pouces. Avec ce concept, l’utilisateur bénéficie donc d’un appareil 3-en-1 : un smartphone classique, une petite tablette carrée, et une tablette de 10 pouces. On ne sait pour le moment rien d’autre de ce téléphone.

TCL planche toujours sur son prototype

Ce prototype de smartphone à la fois pliable et extensible rappelle le projet du Fold N’Roll que nous avait présenté TCL au printemps dernier. Le principe est exactement le même : le fabricant à l’origine du TCL 20 SE a, de toute évidence, poursuivi ses expérimentations. Le résultat semble bien être dans la vidéo.

Bien entendu, le prototype entraperçu parait être encore à ses débuts : l’écran fait « plastique », et tant le déploiement, que l’adaptation de l’écran, sont un peu longs. À l’utilisation, tout ceci serait bien trop laborieux. Ce concept demande donc encore un peu de travail si TCL souhaite entrer dans la course, voire prendre la tête, aux côtés de Samsung, Xiaomi, Huawei, Oppo ou encore Google. Autant dire que la concurrence est rude.

