Xiaomi imagine un smartphone Redmi au format pliable à clapet

Xiaomi a obtenu un brevet visant à protéger l'idée d'un smartphone pliant dans le même format que le Samsung Galaxy Z Flip.

On sait depuis longtemps que Xiaomi travaille sur différents formats de smartphones pliables. Le constructeur chinois a même sorti un premier modèle, le Mi Mix Fold, en mars dernier. Néanmoins, il semble que la firme ne soit pas prête à s’arrêter en si bon chemin.

Comme l’a repéré le site néerlandais LetsGoDigital, Xiaomi a obtenu un brevet au début du mois de juillet visant à protéger un smartphone avec une pliure horizontale. À l’instar du Samsung Galaxy Z Flip ou du Motorola Razr 5G, le smartphone aurait un gabarit classique de téléphone, avec un écran allongé, et pourrait se replier sur lui-même à la verticale — comme un téléphone à clapet — pour être rangé facilement dans une poche ou un sac à main. Cependant, le brevet ne présente aucun écran à l’extérieur une fois le smartphone replié, contrairement aux modèles de Samsung ou de Xiaomi.

Obtenu le 2 juillet dernier auprès du bureau national de la propriété intellectuelle en Chine, le brevet présente également quelques éléments en plus de la pliure horizontale. On peut notamment y voir un poinçon pouvant accueillir deux caméras dans l’angle supérieur gauche de l’écran. Surtout, c’est le module photo au dos qui interpelle avec sa forme ronde. De quoi rappeler le design du Xiaomi Redmi Note 9T.

Un projet encore au stade du simple brevet

Pour l’heure, il ne s’agit que d’un brevet obtenu par Xiaomi et non pas d’un produit finalisé. Il est courant que les constructeurs fassent des demandes de brevet dans le but de protéger une idée, une technologie ou un design de smartphone. Cela signifie certes qu’ils travaillent sur cette piste, mais pas nécessairement qu’il en résultera un appareil commercialisé auprès du grand public.

Néanmoins, on sait de longue date que Xiaomi s’intéresse de près aux smartphones à écran pliant. Avant même l’annonce du Mi Mix Fold, le constructeur avait publié une vidéo dans laquelle on pouvait découvrir un smartphone doté de deux pliures pour se développeur au format tablette. Par ailleurs, la marque chinoise est bien connue pour apporter sur le milieu de gamme des technologies jusqu’à présent disponibles uniquement sur des appareils haut de gamme. Il n’est donc pas totalement exclu que Xiaomi cherche à proposer un smartphone pliant à un prix bien plus attractif à l’avenir.