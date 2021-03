Xiaomi Mi Mix Fold officialisé : un smartphone pliant avec une puce maison et une lentille liquide

Le premier smartphone pliable de Xiaomi, le Mi Mix Fold, vient d'être présenté officiellement. Il a plein de promesses, notamment en photo avec une puce Surge C1 maison et une lentille liquide.

Nous l’attendions avec impatience et le voici enfin présenté officiellement : le Xiaomi Mi Mix Fold est le premier smartphone pliable de la marque. Comme toujours avec ces appareils qui se veulent futuristes, le produit est plein de promesses.

Le Xiaomi Mi Mix Fold se plie vers l’intérieur

Notez déjà qu’il adopte un design qui fait penser à celui propulsé par Samsung sur sa propre gamme de smartphones pliants comme le Galaxy Z Fold 2. Ainsi, le Xiaomi Mi Mix Fold se replie vers l’intérieur et se déplie comme un livre. La dalle interne propose ainsi un format se rapprochant de celui d’une tablette avec une diagonale de 8,01 pouces.

Cet écran interne — celui qui se plie — profite aussi d’une définition WQHD+ et d’une résolution de 387 ppp. Le patron de la marque, Lei Jun, promet que l’expérience de visionnage est excellente grâce à une qualité Dolby Vision à laquelle s’ajoute un soin porté sur l’audio avec quatre haut-parleurs embarqués certifiés par le spécialiste Harman Kardon, comme sur les Mi 11.

L’homme d’affaires met aussi en avant l’intérêt de ce Mi Mix Fold pour la productivité avec un mode desktop qui permet de transformer le smartphone en PC avec une une interface avec un bureau et un menu démarrer à la Windows. Au-delà de ça, Xiaomi propose aussi une fonctionnalité facilitant l’utilisation de deux applications simultanément grâce à l’écran scindé.

En ce qui concerne l’écran externe, il profite aussi d’un affichage AMOLED avec une diagonal de 6,52 pouces et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Lei Jun met en avant l’étroitesse de cette dalle qui est ainsi « facile à tenir à une main ». La définition ici est de 6,52 pouces.

Côté durabilité : le Xiaomi Mi Mix Fold tient à rassurer ses potentiels utilisateurs. À cet égard, l’entreprise a déjà plié un million de fois l’écran et 200 000 fois la charnière interne, dans le cadre de ses tests, sans observer de cassure.

À l’intérieur du Mi Mix Fold, on trouve une batterie de 5020 mAh compatible avec une charge rapide de 67 W. En plus de ça, on peut aussi compter sur un Snapdragon 888. Un SoC bien connu et très puissant, mais qui n’est pas la seule puce à attirer l’attention dans ce téléphone.

Une puce Surge C1 conçue par Xiaomi permet en effet d’améliorer l’expérience photo.

Lentille optique et puce intelligente

Avant d’entrer plus en détail dans les atouts de cette puce Surge C1, résumons les promesses photo du Xiaomi Mi Mix Fold. Il est doté d’un triple module photo au dos :

capteur principal de 108 mégapixels ;

ultra grand-angle de 13 mégapixels, 123 degrés ;

téléobjectif x3 de 8 mégapixels.

Le téléobjectif abrite une technologie attrayante dont nous avions déjà parlé sur Frandroid : une lentille liquide. Grâce à celle-ci, un seul capteur peut servir à la fois au zoom — jusqu’à x30 numériquement — et à un mode macro très poussé équivalent 80 mm qui propose des prises de vue qui font penser au mode microscope de l’Oppo Find X3 Pro.

L’autre atout majeur en photo, c’est donc la puce Surge C1. Cette dernière a été peaufinée pendant plusieurs années en interne chez Xiaomi. Lei Jun évoque une efficacité du traitement numérique « améliorée de 100 % » ainsi qu’une meilleure qualité de la mise au point sur les petits objets et en faible luminosité. La balance des blancs automatiques est également optimisée grâce à ce composant.

Prix et disponibilité du Xiaomi Mi Mix Fold

Le Xiaomi Mi Mix Fold est annoncé pour la Chine en deux versions principales :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 9999 yuans

12 Go de RAM et 512 Go de stockage : 10 999 yuans.

Il y a par ailleurs une édition spéciale en céramique (16/512 Go) qui coûte plus cher : 12 999 yuans.