Xiaomi va bel et bien lancer un nouveau smartphone Mi Mix 4 cette année

Xiaomi a confirmé qu'il travaillait sur un nouveau smartphone Mi Mix prévu pour 2021. Ce téléphone pourrait être lancé à un prix de plus de 1000 euros et profiterait d'un design original.

Alors que Xiaomi doit présenter ce lundi la version européenne de son Mi 11, le constructeur chinois ne devrait pas s’arrêter à un seul smartphone haut de gamme en 2021. La firme chinoise prévoit en effet de lancer un nouveau smartphone de sa gamme Mi Mix.

Comme le rapport Gizmochina, Xiaomi a en effet annoncé, dans le cadre d’une discussion partagée en vidéo sur Weibo, vouloir lancer un Xiaomi Mi Mix 4 cette année. Il s’agirait d’un retour du constructeur à sa gamme jusqu’à présent orientée vers l’expérimentation de design, Xiaomi n’ayant pas lancé de smartphone Mi Mix en masse depuis le Mi Mix 3, sorti fin 2018. La firme a pourtant présenté un Mi Mix Alpha en septembre 2019, avec un écran faisant tout le tour de l’appareil. Néanmoins, il n’a été lancé qu’à une poignée d’exemplaires. L’an dernier, Xiaomi avait ainsi fait l’impasse sur la gamme Mi Mix.

Quelques indices distillés ces derniers jours

Pour l’heure, on ignore encore à quoi ressemblera le futur Xiaomi Mi Mi 4. Néanmoins, certains indices de ces derniers jours permettent de s’en faire une petite idée. Le 5 février dernier, Xiaomi présentait en effet un concept de smartphone avec un écran qui se prolongeait sur toutes les bordures de l’appareil, non seulement celles latérales, mais également incurvé sur les tranches supérieure et inférieure. Un concept qui n’était pas sans rappeler le Mi Mix Alpha, mais avec un design plus réaliste. Par ailleurs, le concept — qui n’a pas de nom — ne proposait aucune prise, bouton ou port, se contentant d’une charge sans fil et d’une puce e-SIM.

L’autre piste pour le prochain Mi Mix 4 concerne le tarif du smartphone. Le 3 février, le patron de la marque, Lei Jun, a en effet interrogé sa communauté sur le réseau social chinois Weibo : « Si nous voulions faire un téléphone haut de gamme avec un prix de plus de 10 000 yuans (NDLR : 1300 euros), à quoi est-ce qu’il devrait ressembler ? » De quoi suggérer que le constructeur prépare bel et bien un smartphone à un tel prix pour les mois à venir.

Dès lors, on peut imaginer que le futur Xiaomi Mi Mix 4 reprendra au moins en partie le design du concept dévoilé ces derniers jours et pourrait être lancé à un prix de plus de 1000 euros. Il faudra cependant patienter jusqu’à une annonce officielle pour en avoir le cœur net.