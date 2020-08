Mauvaise nouvelle, il n’y aura pas de Xiaomi Mi Mix cette année

Lei Jun confirme : il n'y aura pas de Xiaomi Mi Mix en 2020 et le Mi Mix Alpha ne sera jamais commercialisé.

Xiaomi est l’un des constructeurs de smartphones les plus prolifiques. Au milieu de nombreux appareils parfois difficiles à discerner les uns des autres se trouve une gamme toute particulière : les Xiaomi Mi Mix.

Lancée en 2016, cette lignée a toujours eu pour but de casser les codes et de repousser l’innovation. C’était ainsi le premier smartphone « borderless » malgré son menton digne d’un vulgarisateur scientifique au nom russe. Depuis, plusieurs modèles sont sortis et la dernière annonce en date concerne le Mi Mix Alpha, dont l’écran enveloppe carrément le smartphone et sa coque arrière.

Le Mi Mix Alpha ne sera jamais commercialisé

Douche froide pour les fans. Ce smartphone ne sera néanmoins jamais commercialisé. Lei Jun, CEO de Xiaomi, s’est exprimé sur le sujet et a répondu à quelques-unes des questions posées par les fidèles de la marque.

Il y explique notamment que le Mi Mix Alpha était un projet de recherche et qu’il a atteint son objectif, mais qu’une production de masse représenterait un challenge beaucoup trop grand. Comprenez par là qu’il ne sera jamais produit. En lieu et place, Xiaomi préfère se concentrer sur le prochain Mi Mix.

Pas de Mi Mix en 2020

C’est là également une question à laquelle Lei Jun a répondu : quand arrivera le prochain Mi Mix ? Réponse : pas tout de suite. Pour le CEO de l’entreprise chinoise, cette gamme se doit d’innover et Xiaomi travaille dur pour répondre aux attentes des fans sur le prochain modèle de Mi Mix.

Néanmoins, celui-ci prendra son temps avant d’arriver et ne sera donc pas présenté cette année. N’espérez donc pas le voir le 11 août lors de la présentation du Mi 10 Ultra.

Des difficultés pour les processeurs

La troisième et dernière question n’est pas directement liée à la gamme Mi Mix, mais concerne les puces Surge, les SoC maison de la marque que l’on espérait voir arriver un jour sur les smartphones haut de gamme. Le patron de Xiaomi explique avoir rencontré des difficultés majeures dans la conception de ces processeurs, mais que le développement n’est pas terminé.

Peut-être aurons-nous l’occasion donc d’en profiter un jour… sur le Mi Mix 4 ?