Xiaomi Mi 10 Ultra : le smartphone des dix ans se révèle en images

Cette semaine, Xiaomi présentera un nouveau smartphone pour célébrer les dix ans de la marque. De nouvelles fuites permettent de découvrir le design de celui qui devrait être baptisé Xiaomi Mi 10 Ultra.

Depuis plusieurs semaines, un nouveau smartphone Xiaomi fait parler de lui. Évoqué notamment sous le nom de Mi 10 Pro Plus, il s’agirait d’un modèle haut de gamme équipé d’une puce Snapdragon 865, d’une charge rapide 120 W et d’un capteur de 48 mégapixels.

Finalement, à quelques jours de la célébration des dix ans du constructeur, on en sait davantage sur le téléphone. Cette semaine, Xiaomi compte fêter ses dix ans et pourrait pour l’occasion dévoiler un nouveau smartphone haut de gamme. Ce sont de nouvelles fuites qui ont été mises en ligne, notamment sur le réseau social chinois Weibo, permettant de découvrir le design de l’appareil.

Comme le rapporte le site GSMArena, une photo apparue sur Weibo permet de découvrir la boîte de l’appareil, on l’on peut apercevoir le dos du smartphone, proposé en deux coloris : blanc et noir transparent. Un design confirmé par d’autres fuites sur Weibo où l’on peut découvrir ce qui semble être des rendus presse du smartphone. De quoi distinguer la mention « 12-120 mm 1:1,85-4,1 ASPH » ainsi que « 120x ». Cela signifierait que le smartphone devrait proposer un module photo ultra grand-angle équivalent 12 mm, un capteur grand-angle principal, probablement de 108 mégapixels, et un téléobjectif équivalent 120 mm, permettant probablement un zoom optique x5. Un zoom x120 serait aussi de la partie avec le dernier module photo mis en exergue, même si l’on imagine qu’il s’agira cette fois d’un zoom numérique.

Par ailleurs, Lei Jun, patron de Xiaomi, a délivré quelques informations au sujet du smartphone, ce samedi sur Weibo. Il a notamment confirmé le nom de l’appareil, indiquant que « le nom anglais sera Xiaomi Mi 10 Ultra ». Lei Jun précise également que le smartphone sera une édition limitée, prévue pour les dix ans de la marque.

It will likely be the first phone with an under panel camera. But volume will be (shockingly) small…:) Mostly a demo product from what I hear.

— Ross Young (@DSCCRoss) August 7, 2020