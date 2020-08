Xiaomi Mi 10 Ultra officialisé : écran 120 Hz, charge rapide 120 W et zoom 120x

Xiaomi a dévoilé ce mardi en Chine son nouveau smartphone haut de gamme, le Xiaomi Mi 10 Ultra. Un smartphone qui multiplie les superlatifs avec une charge rapide 120 W et un zoom optique montant jusqu'à 120x en numérique.

Ce mardi, Xiaomi célèbre en Chine ses dix ans d’existence. Pour l’occasion, le constructeur a dévoilé de nouveaux produits. Le plus attendu n’est autre qu’un smartphone particulièrement haut de gamme, le Xiaomi Mi 10 Ultra.

Xiaomi a lancé il y a quelques mois deux déclinaisons de son dernier modèle haut de gamme, le Xiaomi Mi 10 et le Mi 10 Pro. Le constructeur compte monter encore davantage en gamme avec son nouvel appareil.

Une charge rapide record de 120 W

Du côté des caractéristiques, le smartphone est relativement proche de ses prédécesseurs. Il est ainsi équipé d’un processeur Snapdragon 865 — là où on aurait pu espérer un Snapdragon 865 Plus — adossé à de la mémoire au format LPDDR5 et du stockage en UFS 3.1. On retrouve également une connectivité 5G, mais aussi du Wi-Fi 6.

Là où le Xiaomi Mi 10 Ultra se démarque de ses prédécesseurs, c’est notamment au niveau de la charge rapide. Alors que le Mi 10 Plus était limité à une puissance de 50 W et que le Mi 10 ne proposait qu’une charge de 30 W, le Xiaomi Mi 10 Ultra est le premier smartphone du marché compatible avec une charge rapide 120 W, associé à une batterie de 4 500 mAh. De quoi proposer une charge complète du smartphone en 23 minutes. En cinq minutes, le chargeur permet quant à lui de récupérer 41 % de batterie. Toujours concernant la batterie, le Mi 10 Ultra profite d’un système de charge sans fil d’une puissance de 50 W pour une charge complète en 40 minutes d’après le constructeur, ainsi que d’une charge sans fil inversée.

Un zoom qui peut monter jusqu’à x120

Concernant la photo aussi, Xiaomi met en avant le nombre 120. Le Xiaomi Mi 10 Ultra est en effet doté d’un téléobjectif avec un zoom optique x10 et numérique x120. En plus de cet appareil, à la définition encore inconnue, le smartphone est équipé d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un appareil ultra grand-angle de 20 mégapixels et d’un capteur pour le mode portrait, avec zoom x2, de 12 mégapixels. Pour la vidéo, le smartphone est capable de tourner des séquences en 8K.

Concernant l’écran, le Xiaomi Mi 10 Pro intègre une dalle Oled de 6,67 pouces compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. D’après le constructeur, l’écran, d’une définition de 2340 x 1080 pixels, est capable de monter à une luminosité de 1200 cd/m² en condition de forte luminosité. L’affiche est également compatible avec la norme HDR10+.

Le Xiaomi Mi 10 Ultra est pour l’heure annoncé uniquement pour la Chine. Le smartphone y sera disponible à partir des 5299 yuans (648 euros) pour la version 8/128 Go, 5599 yuans (685 euros) pour 8/256 Go, 5999 yuans (734 euros) pour 12/256 Go et 6999 yuans (856 euros) pour 12/512 Go. Concernant la France, interrogé par nos soins, Xiaomi nous a indiqué que le smartphone ne serait pas proposé dans l’Hexagone.