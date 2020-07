Mi 10 Pro Plus : le patron de Xiaomi suggère les caractéristiques de son futur smartphone premium

Sur Weibo, le patron de Xiaomi a pris la parole pour demander aux internautes ce qu'ils attendaient d'un smartphone haut de gamme, tout en proposant une liste de fonctions. Des caractéristiques qui pourraient bien être intégrées au prochain smartphone haut de gamme de la marque.

Fin mars, Xiaomi présentait ses deux derniers smartphones haut de gamme, les Mi 10 et Mi 10 Pro. Deux smartphones respectivement lancés en France à 800 et 1000 euros. Il semble néanmoins que le constructeur chinois ne compte pas s’arrêter là.

Sur le réseau social chinois Weibo, le patron de Xiaomi, Lei Jun, a ainsi pris la parole pour demander aux internautes ce qu’ils attendaient désormais d’un smartphone haut de gamme. « Les appareils premium ont de plus en plus de fonctions alors que les contraintes de design et de coûts sont de plus en plus élevées », indique-t-il. Il propose ainsi une liste de fonctions que les utilisateurs pourraient considérer comme nécessaires, tels les haut-parleurs stéréo, la prise casque, le NFC, le zoom x30, la batterie de 4500 mAh ou encore la charge sans fil.

Si cette question, posée innocemment sur Weibo, pourrait simplement servir à prendre le pouls quant aux attentes des fans, difficile de ne pas y voir une phase de teasing de la part du PDG de Xiaomi. On sait, en effet, depuis quelques semaines que le constructeur travaille sur un nouveau smartphone haut de gamme qui serait doté notamment d’une charge rapide 120 W, d’un Snapdragon 865 — ou 865 Plus — et d’un capteur photo de 48 mégapixels. Le constructeur a également dans les tuyaux un autre appareil doté d’un capteur de 108 mégapixels, comme sur les Mi Note 10, Mi 10 et Mi 10 Pro.

Un smartphone qui serait lancé sous le nom de Mi 10 Pro+

Ce nouveau smartphone, qui pourrait être lancé sous le nom de Mi 10 Pro Plus, serait connu en interne sous le nom de code « Super Large Cup ». La liste des caractéristiques publiée par Lei Jun servirait ainsi non pas à prendre le pouls — les marques utilisent des études de marché pour cela –, mais à faire comprendre à la communauté Xiaomi que la marque travaille sur un appareil embarquant l’ensemble de ces technologies :

Haut-parleurs stéréo

Moteur de vibration X-axis

Écran à haut taux de rafraîchissement

Prise casque 3,5 mm

NFC

Contrôle infrarouge

Zoom au moins x30

Lecteur d’empreintes dans l’écran

Batterie d’au moins 4500 mAh

Charge sans fil

Système de refroidissement

Pour l’heure, on ignore encore quand Xiaomi compte présenter son prochain porte-étendard. La firme vient d’annoncer une flopée de nouveaux appareils en Europe avec des smartphones, des trottinettes, des écouteurs ou un bracelet. Le smartphone premium devrait quant à lui attendre encore quelques semaines.