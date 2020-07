Xiaomi Mi Electric Scooter : 3 trottinettes électriques à partir de 300 euros

Xiaomi rajoute 3 trottinettes électriques à son catalogue : les Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Mi Electric Scooter 1S et Mi Electric Scooter Essential. De quoi en proposer pour tous les prix et tous les goûts.

Xiaomi continue d’étendre son catalogue de produits à un rythme soutenu avec de nouveaux smartphones, un écran gaming, une clé TV, un bracelet connecté et 3 nouvelles trottinettes électriques qui sauront satisfaire tous les types d’usage, mais aussi toutes les bourses.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

La plus puissante vient remplacer la M365 Pro de 2019 en reprenant la plupart de ses caractéristiques techniques, à commencer par son moteur brushless (sans balais) de 300 W qui lui permet de tenir une vitesse de 25 km/h même sur une pente inclinée de 20 %. Sa batterie promet quant à elle de tenir 45 km sur une seule charge, tout comme le modèle précédent. Enfin, elle adopte toujours un double freinage (éléctromagnétique et à disque) pour assurer la sécurité du conducteur.

Le Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 reprend la même conception pour un poids total de 14,2 kg et une ergonomie permettant une maniabilité et un transport simple et efficace. On retrouve par ailleurs un écran LCD sur le guidon pour surveiller la vitesse en temps réel, l’autonomie restante et le mode de conduite choisi.

Quelques éléments ont néanmoins été améliorés, notamment au niveau des réflecteurs (avant, arrière et latéraux) et du phare de 2 W pour accroître la visibilité sur la route. Les pneus ont également été revus pour assurer une meilleure solidité, malgré un diamètre de 8,5 pouces qui ne change pas du modèle précédent.

Xiaomi Mi Electric Scooter 1S et Essential

La Mi Electric Scooter 1S se veut un peu plus légère avec un poids total de 12,5 Kg, mais un moteur un peu moins puissant de 250 W. Xiaomi promet ainsi de tenir les 25 km/h réglementaires en France même sur des côtes de 14 % d’inclinaison. Plus compacte, elle embarque également une batterie plus réduite pour une autonomie de 30 km par charge.

Enfin, la Mi Electric Scooter Essential s’adresse davantage aux citadins effectuant de courts trajets, toujours avec un moteur de 250 W. Elle ne pèse que 12 Kg, mais son autonomie est également réduite à 20 Km par charge complète. Elle conserve tout de même un double système de freinage régénératif et d’un système E-ABS sur la roue avant pour assurer la stabilité de l’utilisateur lors des ralentissements.

Mises à part ces différences de poids, de moteur et d’autonomie, le design reste similaire à celui de la Mi Electric Scooter Pro 2, avec toujours le même affichage sur le guidon pour informer le conducteur.

Prix et disponibilités de ces nouvelles trottinettes électriques

Avec ces trois nouveaux modèles, Xiaomi propose un catalogue aux prix variés, pour une disponibilité dès la deuxième quinzaine d’août. La Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 sera proposée à 500 euros, la Mi Electric Scooter 1S à 450 euros et la Mi Electric Scooter Essential à 300 euros.