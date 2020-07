Mi True Wireless Earphones 2 Basic : Xiaomi lance ses écouteurs à réduction de bruit… à moins de 50 euros

Xiaomi a présenté ce mercredi ses nouveaux écouteurs true wireless, les Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Derrière ce nom complexe se cachent en fait des écouteurs sans fil et à réduction de bruit lancés à 49,99 euros.

Comme prévu, Xiaomi a profité de sa conférence de presse de ce mercredi, centrée autour de l’écosystème du constructeur chinois dans son ensemble, pour présenter de nouveaux écouteurs true wireless, les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic.

Pour aller plus loin

AirPods et alternatives : les meilleurs écouteurs sans fil Bluetooth

Derrière ce nom plutôt long se cachent non pas les successeurs des Xiaomi Mi True Wireless lancés l’an dernier, puisqu’il s’agit des Mi True Wireless 2 dévoilés en mars dernier, mais des écouteurs au prix plus accessible, d’où le suffixe « Basic ». Comme leurs grands frères, les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic reprennent un design open-fit, et non pas intra-auriculaire. Un design popularisé par les AirPods d’Apple et qui a l’avantage de ne pas gêner en faisant entrer complètement des embouts dans le canal auditif.

Du côté de l’autonomie, Xiaomi annonce que ses Mi True Wireless Earphones 2 Basic peuvent fonctionner pendant cinq heures consécutives et que le boîtier de recharge permet trois cycles supplémentaires pour un total de vingt heures d’autonomie.

Détection de mise en pause et réduction de bruit

Surtout, la particularité de ces écouteurs, notamment compte tenu de leur prix, réside dans l’intégration d’un système de réduction active du bruit. Une fonctionnalité déjà présente sur les Mi True Wireless 2 ou les Honor Magic Earbuds, tous deux lancés à moins de 100 euros, mais encore inédite sur des écouteurs à moins de 50 euros. Xiaomi précise que la réduction de bruit peut être utilisée à la fois lors de l’écoute de musique et lors d’appels, pour que votre interlocuteur entendre clairement votre voix.

Chacun des deux écouteurs est doté d’une surface tactile permettant de contrôler la musique, de la mettre en pause ou de répondre à un appel. Ils sont également dotés d’un système de détection pour mettre automatiquement la musique en pause lorsqu’ils sont retirés des oreilles. Enfin, concernant la qualité audio, Xiaomi indique que ses Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont compatibles avec les codecs Bluetooth SBC et AAC.

Prix et disponibilité des Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic

Les Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic sont d’ores et déjà disponibles en précommandes au prix de 49,99 euros. Ils seront disponibles dans le commerce à partir du 22 juillet.