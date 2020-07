Xiaomi : un Snapdragon 865, une charge 120 W et un capteur 48 Mpx en vue pour le futur smartphone

Xiaomi semble être en train de préparer une recette intéressante pour son prochain smartphone en se basant sur une charge rapide à 120 W, un Snapdragon 865 et un capteur photo principal de 48 mégapixels.

Xiaomi est connu pour sortir une foultitude de smartphones chaque année. En cela, 2020 ne fait pas exception malgré la crise sanitaire. La marque a déjà commercialisé bon nombre de nouvelles références ces derniers mois et ne semble pas prête de s’arrêter. En piste, se trouve un nouvel appareil qui vient d’obtenir sa certification pour le marquage CCC — l’équivalent chinois du CE européen.

Charge 120 W au programme

Son nom commercial reste inconnu, mais le smartphone apparaît avec le numéro de modèle M2007J1SC. Or, s’il s’avère intéressant, c’est parce que la recette qu’il a adoptée est assez alléchante. D’une part, la certification CCC liste un chargeur rapide de 120 W dans la boîte du téléphone.

Il faut savoir que Xiaomi aurait commencé à produire massivement une telle solution de charge rapide.

La charge rapide est un sujet à la mode en ce moment avec les annonces d’Oppo sur sa solution à 125 W, puis de Realme dans la foulée. Reste à savoir si ce smartphone proposera dans les faits une recharge à 120 W, ou si elle sera plus légère. En effet, Xiaomi a déjà inclus des chargeurs plus rapides que la capacité de ses smartphones par le passé, notamment pour permettre au même chargeur de recharger un PC portable.

Capteur 48 mégapixels et Snapdragon 865 (au moins)

D’autre part, un contributeur réputé du site XDA Developers a obtenu quelques informations supplémentaires et pense que ce M2007J1SC est également connu sous le nom de code « cas » en interne. Et justement, des indices dans le code de MIUI 12 montrent que cet appareil se doterait d’un Snapdragon 865 — voire un Snapdragon 865+ — et d’un capteur photo principal de 48 mégapixels.

Fait intéressant : Xiaomi semblait avoir initialement opté pour un capteur de 108 mégapixels. Une telle intégration ne correspondait peut-être pas à la stratégie de l’entreprise. Quoi qu’il en soit, rappelons que la qualité d’un appareil photo est loin d’être déterminée uniquement par la définition du capteur.

Aucune date d’annoncée pour le moment

Sur le smartphone de Xiaomi, il faudrait s’attendre à au moins un triple module au dos avec un ultra grand-angle et un téléobjectif. Une option « supermoon » est par ailleurs évoquée et laisse entendre qu’il sera possible de prendre en photo la Lune via un mode dédié.

Les semaines ou mois qui viennent devraient nous permettre de confirmer ou non l’existence d’un tel smartphone. Pour l’instant, on ignore complètement à quelle date on pourrait s’attendre à l’annonce de ce produit.