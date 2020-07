Realme UltraDART 125 W : récupérez un tiers de batterie en 3 min seulement

Comme Oppo, sa maison-mère, Realme passe sa charge rapide UltraDART au 125 W. De quoi regagner 33 % de batterie en 3 minutes seulement.

La course à la charge rapide est relancée. Alors que le chargeur le plus rapide monte actuellement à 65 W, la barre des 100 W vient d’être dépassée par le groupe BBK Electronics qui double presque ce record.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

UltraDART : 33 % de charge en 3 minutes

Oppo annonçait hier sa nouvelle technologie Super VOOC permettant d’envoyer une puissance de 125 W à la batterie d’un smartphone. Sans grande surprise, c’est aujourd’hui au tour de sa filiale Realme de lui emboîter le pas.

Dans un communiqué de presse, la jeune marque annonce UltraDART 125W, utilisant un courant de 6,25 A à une tension de 20 V en le transformant via trois circuits parallèles de 10 V / 4,2 A pour une sortie à 10 V / 12,5 A pouvant charger simultanément deux cellules de 2000 mAh chacune.

Avec cette puissance, Realme affirme pouvoir faire récupérer 33 % de batterie en seulement 3 minutes à un téléphone doté d’un accumulateur de 4000 mAh, et une charge complète en 20 minutes. Un point qui risque d’être essentiel avec l’arrivée de la 5G, plus consommatrice que la 4G au niveau du terminal récepteur.

Realme explique qu’avec un bloc secteur de 125 W, une batterie de 4000 mAh pourrait se recharger complète en 10 à 13 minutes, mais qu’une sécurité a été ajoutée afin que la température de la batterie ne dépasse pas les 40 degrés, ce qui explique que ce temps soit presque doublé. Au total, ce sont 14 capteurs de température qui sont positionnés au niveau de la batterie pour éviter tout danger, ainsi qu’une chambre à vapeur servant au refroidissement lorsque c’est possible.

Une grande compatibilité

L’autre intérêt de ce protocole est sa compatibilité avec de nombreuses autres technologies de charge rapide. L’UltraDART est par ailleurs compatible non seulement avec les précédentes versions du constructeur et de ses marques sœurs (Realme SuperDART, Oppo SuperVOOC, OnePlus Warp Charge), mais aussi avec des technologies plus communes encore.

Ainsi, un chargeur UltraDART est compatible avec les protocoles USB Power Delivery (jusqu’à 65 W), Qualcomm Quick Charge (jusqu’à 36 W) et même avec l’USB PPS (Programmable Power Supply, que l’on retrouve aussi sur le Galaxy S20 Ultra par exemple) jusqu’à 125 W.

De la charge rapide pour tous

Certainement à destination de smartphones moins premium, Realme a également annoncé deux nouveaux chargeurs SuperDART de 50 et 65 W. L’intérêt de ces deux blocs secteurs est qu’ils sont particulièrement fins et légers pour leur puissance, alors que ces prises ont tendance à grossir de manière conséquente avec l’augmentation de leur puissance.