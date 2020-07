Vivo Iqoo : 120 Watts pour charger une batterie de 4000 mAh en 15 minutes

Le groupe Vivo et sa marque Iqoo viennent d'annoncer leur technologie 120 Watts à quelques jours d'une conférence Oppo où devrait être dévoilée une technologie de charge rapide à 125 Watts.

Pour faire écho à l’édito de Geoffroy, « La charge rapide des smartphones n’a souvent de rapide que le nom », la dernière annonce de la marque Iqoo devrait inaugurer une série d’innovations à propos des batteries de nos smartphones. Iqoo, c’est une des marques du géant Vivo. On connaît la marque déjà depuis deux ans, mais on ne la trouve pas en Europe pour le moment.

S’il y a un domaine dans lequel les smartphones évoluent, c’est bien la charge rapide. La puissance augmente et donc la vitesse de charge augmente, actuellement vous pouvez trouver des smartphones qui supportent des puissances de charge jusqu’à environ 65 Watts, mais les technologies permettent déjà de dépasser les 100 Watts. Iqoo vient justement d’annoncer officiellement la charge à 120 Watts. La promesse est assez folle sur la papier : charger une batterie de 4000 mAh en 15 minutes. Cette technologie nommée « IQOO 120W », tout simplement, permettrait d’atteindre 50 % de batterie chargée en seulement 5 minutes.

Comment ça fonctionne la charge en 15 minutes ?

Le smartphone annoncé par Iqoo intègre une batterie double (deux batteries de 2000 mAh) de six cellules, ce que l’on connaît habituellement sur les batteries d’ordinateurs portables. Vivo avait déjà dévoilé cette technologie, mais elle n’était pas prête pour une production de masse.

Si vous avez des craintes concernant cette technologie, Iqoo a tout fait pour rassurer son auditoire pendant sa conférence en Chine. Ils ont expliqué que le chargeur aura une structure spéciale pour la sécurité et la stabilité pendant la charge, et que les mobiles qui intègrent ce système intègrent avec un système refroidissement actif. Pour le moment, aucun smartphone Iqoo n’intègre cette technologie… mais cela ne devrait plus trop tarder. Vivo Iqoo se dépêche d’annoncer leur technologie, car Oppo va emboîter le pas avec une charge rapide 125 Watts.

120 Watts chez Xiaomi, 125 Watts chez Oppo : la surenchère des Watts

En effet, Vivo n’est pas le seul dans cette course effrénée aux Watts, Xiaomi prépare sa technologie 120 Watts, tandis qu’Oppo s’apprête à dévoiler sa technologie 125 Watts. Un smartphone capable de tenir une journée complète sur batterie pourra prochainement être intégralement rechargé en moins de 15 minutes, bien mieux que les 38 minutes record du Find X2 Pro d’Oppo.

