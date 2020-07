Charge rapide de 125 W : Oppo s’apprête à présenter officiellement sa technologie

Oppo va présenter une solution de charge ultra rapide pour smartphones à 125 W. La marque prépare en effet une annonce pour le mercredi 15 juillet prochain.

Les chargeurs rapides deviennent toujours plus… rapides. En témoigne Oppo qui s’apprête à présenter une solution à 125 W. Au travers d’une courte vidéo publiée sur Twitter, l’entreprise chinoise donne en effet rendez-vous le 15 juillet prochain pour découvrir sa nouvelle innovation en la matière.

« Si vous n’aimez pas attendre pour recharger, l’attente est presque terminée », promet ainsi la marque.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ

— OPPO (@oppo) July 13, 2020