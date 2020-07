Xiaomi : son chargeur ultra rapide de 120 watts entre en production

Volumineux, mais puissant, très puissant, le nouveau chargeur 120 W de Xiaomi est entré en production de masse. Il permettra de porter la Super Charge Turbo, la nouvelle recharge du constructeur chinois, sur l'un de ses prochains smartphones. Avec des temps record en vue !

De la taille peu ou prou d’un chargeur 61 watts de MacBook Pro, le nouveau chargeur 120 watts de Xiaomi promet de faire passer la recharge rapide dans une nouvelle dimension au travers du futur protocole Super Charge Turbo, que la firme doit prochainement introduire sur ses smartphones. Visiblement entré en production de masse, ledit chargeur a obtenu la certification qualité 3C la semaine dernière, rapporte Sparrows News (via MySmartPrice), et pourrait être utilisé sur les gammes Xiaomi MIX ou Xiaomi Mi 10.

À noter que si le chargeur repéré par le site indien monte bien jusqu’à 120 watts, la recharge Super Charge Turbo n’exploitera dans les faits que 100 watts. Une puissance de feu plus que suffisante pour lui permettre de s’imposer comme la recharge la plus rapide du marché.

Une batterie de 4000 mAh rechargée à bloc en 17 minutes

Et pour cause, si l’on en croit une vidéo officielle de démonstration dévoilée l’année dernière par Xiaomi, cette nouvelle puissance permettrait de recharger intégralement une batterie de 4000 mAh en seulement 17 minutes. Une vitesse déjà appréciable, qui pourrait avoir été optimisée entre temps. D’après de précédentes rumeurs, ce prochain protocole de recharge pourrait arriver sur le marché en fin d’année.

Estampillé de l’identifiant MDY-12-ED, le chargeur 120 watts de Xiaomi profite pour le reste de spécifications plutôt imposantes (20Vdc, 6A max, notamment), détaillées dans le tableau ci-dessous.

Au-delà de batteries à l’autonomie de plus en plus généreuses sur smartphones, le développement de chargeurs et de protocoles de recharge plus véloces permet d’apporter une solution concrète à l’utilisateur. Un smartphone capable de tenir une journée complète sur batterie pourra prochainement être intégralement rechargé en moins de 20 minutes grâce à des technologies comme celles de Xiaomi, bien mieux que les 38 minutes record du Find X2 Pro d’Oppo… qui a néanmoins promis une recharge complète en 15 minutes pour 2021 grâce à sa technologie SuperVOOC 3.0.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid