Du design à la fiche technique : l’OPPO Find X2 Pro se veut la référence technologique de 2020

L'OPPO Find X2 Pro coche toutes les cases pour devenir l'un des meilleurs téléphones de l'année. Il possède une fiche technique exemplaire, en plus d'être paré pour le futur et la 5G.

Depuis la sortie du premier OPPO Find X en 2018, OPPO est considéré comme un fabricant de smartphones à la pointe de la technologie. Vous vous souvenez probablement, l’OPPO Find X était l’un des premiers smartphones à proposer un mécanisme coulissant pour loger la caméra frontale. Deux ans plus tard, la marque récidive avec son OPPO Find X2 Pro qui se place déjà comme la référence de l’année. Sa fiche technique est une véritable vitrine technologique : elle comprend tout ce qu’un téléphone très haut de gamme doit avoir en 2020, et même au-delà. Ce smartphone est déjà en vente, au prix de 1 199 euros. Pour son lancement, il est accompagné d’une paire d’écouteurs sans-fil OPPO Enco Free d’une valeur de 129,90 euros.

Un design soigné et des matériaux premium

Côté design, l’OPPO Find X2 Pro joue la carte de la sobriété et de l’élégance. OPPO a choisi d’utiliser des matériaux premium que l’on trouve rarement sur d’autres smartphones. L’OPPO Find X2 Pro existe en deux coloris, avec deux textures différentes. Il est disponible dans une robe noire, avec un dos en céramique. C’est un matériau plus résistant que le verre, qui est élégant et agréable sous les doigts. L’OPPO Find X2 Pro est aussi disponible en orange, mais cette fois en cuir végétal. Ce matériau original est aussi agréable et luxueux au toucher que du cuir, mais sans verser dans l’exploitation animale.

Sur la face avant, OPPO a fait le choix d’un écran incurvé. Celui-ci mesure 6,7 pouces et n’a que des bordures très fines sur les quatre côtés. L’OPPO Find X2 Pro voit également son écran percé d’une petite bulle qui loge la caméra frontale. Grâce au travail effectué sur la face avant, l’utilisateur a vraiment l’impression de ne tenir qu’un écran entre les mains. En effet, il occupe 90,9 % de la face avant du téléphone.

Une triple caméra redoutable

L’OPPO Find X2 Pro est équipé d’une triple caméra arrière, constituée de la manière suivante :

Capteur principal de 48 mégapixels à f/1,7

Objectif ultra grand-angle avec capteur de 48 mégapixels à f/2,2

Téléobjectif avec capteur de 13 mégapixels à f/3,0, pour zoom optique ×5, hybride ×10 et numérique ×60

Dans les faits, la triple caméra est très efficace. La polyvalence de ces capteurs permet à l’utilisateur de capturer de beaux clichés dans n’importe quelle circonstance. Ils permettent de prendre des photos réussies, qu’importe la distance entre le sujet et le smartphone. Cela peut être des photos de paysage en ultra grand-angle, des portraits avec le capteur principal ou encore des zooms sur des détails en milieu urbain.

Pour les amateurs de clichés nocturnes, l’OPPO Find X2 Pro propose un mode nuit dédié. Celui-ci allonge le temps d’exposition et compense les mouvements du smartphone pour fournir des clichés comprenant le plus d’informations possible. Le mode nuit est disponible sur les trois capteurs, mais c’est sur le capteur principal que le résultat est le plus saisissant. Enfin, l’OPPO Find X2 Pro est capable de filmer jusqu’en 4K à 60 FPS, et propose un mode ultra stable en Full HD à 60 FPS qui combine stabilisation optique et électronique de l’image.

Une fiche technique qui embarque les dernières innovations de 2020

Pour le reste de la fiche technique, OPPO a intégré ce qu’il se fait de mieux en 2020 sur son Find X2 Pro. En commençant par l’écran, puisqu’il arbore une grande dalle AMOLED de 6,7 pouces, d’une définition QHD+ et avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il est également compatible HDR10+, et protégé derrière la technologie Corning Gorilla Glass 6, la plus récente et résistante à ce jour.

Du côté de la puissance, l’OPPO Find X2 Pro est évidemment équipé du processeur Snapdragon 865 de Qualcomm, le plus puissant sur Android. Il est couplé avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage par défaut. Cette configuration lui assure une fluidité à toute épreuve, et pour encore quelques années. D’autant plus qu’il est équipé d’un modem 5G (SA et NSA) : vous n’aurez pas à vous poser la question de la compatibilité de votre smartphone lorsque les opérateurs téléphoniques commenceront à déployer la 5G en France, d’ici la fin de l’année.

L’autonomie est un autre point fort majeur du OPPO Find X2 Pro. Tout d’abord parce que le téléphone tient une journée complète en usage intensif, même avec le taux de rafraîchissement à 120 Hz et la définition en QHD+. Mais surtout, la charge rapide du OPPO Find X2 Pro monte à 65 watts. Dans les faits, elle permet de regagner 60 % de batterie en 15 minutes. Le 0 à 100 % se fait en 38 minutes seulement. Un record.

L’OPPO Find X2 Pro est maintenant disponible à l’achat avec des écouteurs offerts

Après une première présentation en mars, l’OPPO Find X2 Pro est enfin disponible à l’achat depuis la fin du mois de mai au prix de 1 199 euros. Pour toute commande passée avant le 28 juin, une paire d’écouteurs sans fil OPPO Enco Free d’une valeur de 129,90 euros est offerte dans les boutiques qui participent à l’opération. Il s’agit d’écouteurs Bluetooth qui ont la particularité de s’utiliser de deux manières différentes, aussi bien en mode intra-auriculaire qu’en mode semi-intra grâce aux différents embouts inclus.