Lors d’un événement Qualcomm Tech Summit l’entreprise américaine est revenue en détail sur les caractéristiques techniques de son nouveau SoC, le Snapdragon 865. En plus d’équiper la très grande majorité des meilleurs smartphones Android de 2020, il sera obligatoirement accompagné d’un modem 5G. Mais regardons de plus près ce qui compose cette puce.

Hier, nous avons découvert les Snapdragon 865 et 765, les deux nouveaux SoC de Qualcomm. Aujourd’hui, il est temps d’en apprendre un peu plus sur les composants qui équiperont les meilleurs smartphones Android de 2020.

Quand on parle d’une puce Snapdragon, on peut faire l’erreur de définir ce composant comme un processeur. En réalité, c’est ce que l’on appelle un SoC (System On Chip), une puce bien plus complexe qui renferme de nombreux composants essentiels pour nos appareils mobiles. Le Snapdragon 865 est le futur SoC haut de gamme de Qualcomm, et ce dernier introduit de nombreuses nouveautés qui vont au-delà de simples augmentations des performances du CPU et du GPU.

Premier changement à signaler, le moteur dédié à l’intelligence artificielle de Qualcomm passe à la 5e génération, ce que l’on appelle le NPU (Neural Processing Unit). C’est un composant très proche du CPU/GPU qui exécute de façon plus efficace des fonctions liées à de l’IA comme de la reconnaissance d’image ou de son par exemple. Le nouveau Qualcomm Sensing Hub est également un composant qui accélère et facilite toutes les fonctions qui vont déterminer un contexte, ce qui sera utile pour la caméra ou l’assistant connecté. Qualcomm évoque un gain de 100 % en performances sur ses tâches plus ou moins liées à ce que l’on appelle vulgairement de l’intelligence artificielle.

De la capture vidéo jusqu’en 8K à 30 ips et des capteurs à 200 mégapixels

Le Snapdragon 865 intègre évidemment un nouveau processeur de signal d’image (ISP) nommé Qualcomm Spectra 480, qui apporte de nouvelles fonctionnalités à la photographie mobile et à la vidéo grâce à un gestion de débits de plusieurs gigapixels – jusqu’à 2 gigapixels par seconde. Cela va permettre à la fois de mieux supporter les capteurs de plusieurs dizaines de mégapixels, mais aussi de rendre plus accessibles certaines fonctions comme le slow-motion (jusqu’à 960 images par seconde en HD), le HDR (le Dolby Vision est désormais supporté) ou le mode portrait.

Il sera possible, par exemple, de capturer des vidéos en 8K à 30 images par seconde. Même si l’idée même d’avoir des vidéos en 8K ne vous enchante pas, cette capacité permettra d’améliorer la stabilisation numérique en 4K et en Full HD. Enfin, Qualcomm soutient l’idée que son SoC supporte des capteurs photo jusqu’à 200 mégapixels.

+25 % du côté du CPU et du GPU

Du côté du CPU et du GPU, Qualcomm mise à la fois sur la nouvelle génération de la puce ARM personnalisée Qualcomm Kryo 585 (jusqu’à 2,84 GHz) qui promet jusqu’à 25 % d’amélioration de performances en plus (par rapport au S855) et le nouveau GPU Qualcomm Adreno 650 dont le gain de performances attendu est de 25 % également. Cette puce graphique pourrait permettre aux écrans des smartphones d’atteindre 144 Hz, comme sur les moniteurs PC.

Comme toujours, le problème avec ces affirmations est qu’elles sont difficilement vérifiables et qu’il faut croire le constructeur sur parole. On attend donc évidemment les premiers appareils équipés de ce SoC pour vérifier tout ça.

Démocratisation du Wi-Fi 6

Qualcomm compte également démocratiser le Wi-Fi 6, avec un gain en débit et en latence à la clé, en particulier dans les environnements surpeuplés où de nombreux appareils sont en concurrence sur un réseau. Cette année, peu de smartphones ont bénéficié du Wi-Fi 6 qui nécessitait une puce supplémentaire, il y a eu les Galaxy S10 et Note 10, mais aussi l’Asus ROG Phone II.

Qualcomm évoque également le fait que le Snapdragon 865 sera la première plate-forme mobile à prendre en charge la technologie vocale Super Wide Band (SWB) (Ultra Large Bande – ULB – en français) via Bluetooth, en plus des technologies aptX Adaptive et Qualcomm True Wireless. Sachez tout de même que vous n’aurez pas automatiquement accès à ces technologies, cela dépend du choix des constructeurs qui n’intègrent pas toutes les technologies de Qualcomm. Ces technologies visent à améliorer la qualité du son sans fil, mais aussi de nombreux autres paramètres comme la latence particulièrement importante avec des écouteurs sans fil de type True Wireless.

Il y a plein d’autres technologies intégrées dans le S865, y compris la démo impressionnante où Qualcomm a intégré deux capteurs d’empreintes digitales sous l’écran pour étendre la surface compatible (la technologie 3D Sonic Max).

Le modem 5G à côté mais obligatoire

Pas de modem dans le Snapdragon 865, il sera installé à côté du SoC. Qualcomm vante les mérites du Snapdragon X55 5G, la 5G sera donc obligatoire sur les smartphones haut de gamme de 2020.

On se retrouvera donc, sans doute, à acheter des smartphones 5G dès mars 2020 mais nous ne pourrons pas pleinement en profiter. En effet, la 5G sera vraisemblablement déployée à partir de mai 2020 en France.

Les constructeurs n’ont pas d’autres choix

Finalement, seuls Apple et Huawei ne choisiront pas le Snapdragon 865. Le premier dessine ses propres SoC en partenariat avec ARM, le second n’a plus vraiment le choix et possède également sa propre filiale dédiée à cette activité.

Vous retrouverez donc les têtes d’affiche de 2020 avec du Snapdragon 865, y compris le Xiaomi Mi 10 mais aussi le Samsung Galaxy S11, ainsi que les futurs stars chez Oppo, Asus, ZTE, Realme, OnePlus… vous connaissez la chanson.