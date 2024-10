Qualcomm abandonne déjà son mini PC avec une puce Snapdragon X Elite

Qualcomm vient d’annoncer l’annulation de son Snapdragon Dev Kit, un mini PC qui devait marquer l’entrée du fabricant sur le marché des ordinateurs de bureau. Cette décision a été communiquée aujourd’hui aux acheteurs par email, la société admettant que le produit ne répondait pas à ses « standards habituels d’excellence ».

Source : Qualcomm

Alors que son premier ordinateur utilisant une puce Snapdragon X Elite avait été présenté il y a quelques semaines, Qualcomm a finalement décidé de rembourser non seulement les précommandes, mais également les quelques clients ayant déjà reçu leur appareil. Plus surprenant encore, ces derniers pourront conserver leur unité, bien que le support soit désormais « indéfiniment suspendu ».

Le Snapdragon Dev Kit, annoncé lors de la Microsoft Build le 21 mai dernier, se distinguait par sa version unique du processeur Snapdragon X Elite (X1E-00-1DE), cadencée à 4,3 GHz, surpassant les versions standard à 4,0 et 4,2 GHz. Cette machine devait initialement être commercialisée le 18 juin, en même temps que les premiers ordinateurs portables équipés du Snapdragon X Elite.

Qualcomm ne quitte pas le marché des mini PC pour autant

Malgré cette annulation, Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a confirmé que d’autres mini PC équipés des processeurs Snapdragon X verront bien le jour. Lors du Computex, il avait d’ailleurs évoqué le déploiement de cette architecture sur diverses formats, notamment les ordinateurs tout-en-un. Ces futurs appareils seront cependant produits par des constructeurs tiers et non par Qualcomm directement.

Cette décision intervient dans un contexte particulier pour Qualcomm. Alors que les premiers tests du Snapdragon X Elite avaient suscité l’enthousiasme en juin, les annonces récentes de la société se sont principalement concentrées sur des produits d’entrée et milieu de gamme, comme les Snapdragon X Plus à 8 et 10 cœurs.

Parallèlement, Intel semble avoir tenu ses promesses en matière d’efficience énergétique avec Lunar Lake, intensifiant la concurrence sur un marché des processeurs pour PC portables plus dynamique que jamais. Le Snapdragon X Elite reste néanmoins présent dans plusieurs ordinateurs portables haut de gamme, comme le Surface Pro 11, le Dell XPS 13 et le Lenovo Yoga Slim 7x.

Pour les développeurs intéressés par l’écosystème Windows sur ARM, Qualcomm les invite à rejoindre sa communauté sur Discord ou à visiter son portail développeur sur Qualcomm.com.