Microsoft a son Mac Mini Arm : voici le kit dev Copilot Plus de Qualcomm

Les Copilot Plus de Microsoft et Qualcomm débarquent sur le marché des PC avec de sérieux atouts. Pour assurer le coup, Qualcomm a même prévu un kit de développement que l'on peut acheter.

Hier, Microsoft a annoncé une nouvelle catégorie de PC : les Copilot Plus. Ces machines ne se contentent pas d’embarquer les dernières technologies en date, elles misent surtout sur l’intelligence artificielle, avec des processeurs Arm pour se démarquer.

Que ça soit avec AMD, Intel et Qualcomm, les Copilot Plus sont équipés d’un NPU (Neural Processing Unit) particulièrement puissant. Ce composant est dédié au traitement des tâches liées à l’intelligence artificielle. Grâce à lui, les Copilot Plus peuvent faire tourner de l’IA localement, sans avoir besoin de recourir à des serveurs distants.

Mais le changement ne s’arrête pas là. En effet, les Copilot Plus ont un double objectif, puisqu’une partie de ces PC embarque des processeurs Arm. Plus précisément, ils sont équipés de puces Snapdragon X Elite et Plus conçues par Qualcomm.

Ce choix n’est pas anodin. Les processeurs Arm ont plusieurs atouts dans leur manche. Tout d’abord, ils sont réputés pour leur efficacité énergétique. Ils consomment moins d’énergie que les processeurs x86 (comme ceux d’Intel ou d’AMD) pour des performances équivalentes. Cela se traduit par une meilleure autonomie pour les PC portables et une consommation électrique réduite pour les PC de bureau.

Ensuite, les processeurs Arm sont de plus en plus performants. S’ils étaient cantonnés aux appareils mobiles il y a quelques années, ils sont désormais capables de rivaliser avec les meilleurs processeurs x86 sur de nombreuses tâches. Apple l’a prouvé, ils en sont déjà à l’Apple M4.

Microsoft a même annoncé sa couche de traduction, Prism, pour faire tourner les applications x86 en environnement Arm.

Un kit de développement pour Windows

Pour accompagner le lancement des Copilot Plus, Qualcomm a dévoilé un Snapdragon Dev Kit for Windows. Ce kit de développement ressemble au kit Mac Mini qui a servi pour Apple Silicon.

Le nouveau « Snapdragon Dev Kit pour Windows » à 899,99 dollars abrite la gamme de puces Snapdragon X Elite la plus puissante de Qualcomm – celle avec le GPU 4,6 TFLOP – ainsi que 32 Go de RAM LPDDR5x, 512 Go de stockage NVMe et de nombreux ports, le tout dans à peu près le même volume que le Mac Mini.

Les ports comprennent trois ports USB 4 avec connecteurs Type-C, une paire de ports USB 3.2 avec Type-A, Ethernet, audio 3,5 mm et HDMI. Ce que vous ne trouverez pas ici dans les images de Qualcomm, c’est le bloc d’alimentation : il contient un adaptateur secteur externe de 180 W.

Ce n’est pas très intéressant : mais voilà, ça existe et on peut le précommander. Il semble plus intéressant de s’orienter vers un Surface Laptop.