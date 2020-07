Redmi 9C NFC et Redmi 9A officialisés : Xiaomi renouvelle son entrée de gamme en misant sur l’autonomie

Avec des batteries de 5 000 mAh chacun, les nouveaux Xiaomi Redmi 9C NFC et Redmi 9A vont ravir les utilisateurs qui ne veulent plus être en rade de batterie à la fin de la journée.

Ce mercredi, Xiaomi a dévoilé de nouveaux produits pour la maison et le quotidien lors d’une conférence visant à présenter son écosystème. Une clé Android TV, une trottinette électrique, un nouveau traqueur connecté Mi Smart Band 5, des écouteurs true wireless ou encore un écran gaming ont accompagné l’annonce de nouveaux smartphones.

Et voici encore des références supplémentaires au catalogue Xiaomi. Mais cette fois-ci, c’est l’entrée de gamme qui se renouvelle. Le fabricant chinois a annoncé deux nouveaux smartphones à petit prix : les Redmi 9C NFC et Redmi 9A. Ils avaient été tous deux dévoilés il y a quelques semaines en Malaisie et complètent la famille avec le Redmi 9 lancé mi-juin en France.

Les Redmi 9C NFC et Redmi 9A misent sur une même recette : un large écran IPS HD+ de 6,53 pouces avec une caméra selfie de 5 mégapixels dans une légère encoche bulle et une batterie de grande capacité de 5 000 mAh pour tenir allègrement jusqu’à deux jours. Ce sont bien là leurs principaux points communs. Ils conservent également leur prise jack pour le casque et tourneront sous MIUI 12.

Pour aller plus loin

Quel smartphone à moins de 200 euros choisir en 2020 ?

Redmi 9C NFC, le pari de la photo

Le Redmi 9C NFC s’illustre, lui, par un triple capteur optimisé à l’IA au dos (13 mégapixels pour le capteur principal et une lentille Macro), le tout positionné dans un module carré bien dans l’air du temps. Au dos, on trouvera le capteur d’empreinte. Le Redmi 9C NFC est équipé d’un processeur MediaTek Helio G35 à huit cœurs cadencé à 2,3 GHz et gravé en 12 nm. Une puce plus rapide pour basculer entre le Wi-Fi et la 4G, et qui s’avère aussi moins énergivore, selon la société taïwanaise.

Le smartphone Xiaomi sera proposé en deux configurations (2 Go de RAM/32 Go de stockage, 3 Go/64 Go), avec la possibilité d’étendre la mémoire via une carte microSDXC jusqu’à 512 Go. Il est également Dual SIM.

Le Redmi 9C NFC sera disponible en septembre en noir, bleu et orange, et vendu à partir de 149,90 euros.

Redmi 9A, le prix doux

Le Redmi 9A tournera, quant à lui, sous le processeur MediaTek Helio G25, également huit cœurs, mais cadencé à 2 GHz. Il peut compter sur 2 Go de RAM et 32 Go de stockage extensible. Ce smartphone d’entrée de gamme se veut moins ambitieux sur la photo. S’il profite également de l’IA de Xiaomi, il ne compte qu’un seul capteur de 13 mégapixels. Il est Dual SIM.

Le Redmi 9A arrive dès la fin juillet au prix de 119,90 euros, en bleu nuit ou turquoise.