Xiaomi TV Stick officiellement dévoilée : la clé Android TV à petit prix

La Xiaomi Mi TV Stick vient d'être officiellement annoncée. Cette clé HDMI permet de profiter d'Android TV sur son téléviseur et se dote d'un design très compact. Son prix abordable est notamment mis en avant parmi ses principaux arguments.

Comme prévu, Xiaomi a dévoilé tout un tas de produits aujourd’hui pour enrichir son écosystème. Parmi les appareils les plus en vue, on trouve la très attendue Xiaomi Mi TV Stick. Celle-ci a beaucoup fait parler d’elle récemment — laissant entrevoir son prix puis quelques images de son design — et la voici désormais officiellement présentée par la marque chinoise. Pour rappel, il s’agit d’une clé HDMI à brancher sur votre téléviseur pour profiter d’Android TV et des fonctionnalités Chromecast.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2020 ? Notre sélection

Xiaomi met notamment en avant le petit format de la Mi TV Stick — 92,4 x 30,2 x 15,2 mm pour 28,5 grammes — qui « peut être facilement transportée ». La clé HDMI vous permettra de profiter de contenus en 1080p avec « un son de qualité grâce à la prise en charge des technologies Dolby Audio et DTS ». La 4K n’est pas au rendez-vous pour le flux vidéo.

Bon à savoir : la Xiaomi TV Stick est livrée avec une télécommande offrant des boutons dédiés à Google Assistant, mais aussi aux services SvoD Netflix et Amazon Prime Vidéo pour vous garantir un accès rapide à ces plateformes.

Prix et disponibilité de la Xiaomi Mi TV Stick en France

La Xiaomi Mi TV Stick débarque en France le 20 juillet prochain au prix conseillé de 39,99 euros sur le site officiel de la marque, dans ses magasins physiques et aussi sur Cdiscount.

Notez par ailleurs que vous pouvez précommander l’appareil à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 2 août sur Cdiscount au tarif plus avantageux de 29,99 euros.