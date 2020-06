Xiaomi Mi TV Stick : ce que l’on sait sur la prochaine box Android TV

Xiaomi va bientôt dévoiler le Xiaomi Mi TV Stick. C'est un dongle HDMI équipé d'Android TV. En attendant son annonce officielle, voici ce que l'on sait sur ce futur produit.

Google aurait dû annoncer son nouveau produit : un dongle sous Android TV. C’est également le format du futur boitier de Xiaomi, le Mi TV Stick. Cette box reprendrait le format de l’Amazon Fire TV Stick 4K ou encore de la Nvidia Shield TV 2019, avec un dongle HDMI associé à une télécommande.

Actuellement, Xiaomi n’a pas officiellement dévoilé son Xiaomi Mi TV Stick mais le produit a fait l’objet d’un teasing en amont d’une future annonce.

Les caractéristiques techniques, la date de lancement et le prix de la Mi TV Stick

Ce Mi TV Stick prendra place aux côtés de la Mi Box S, il peut également remplacer le boitier multimédia populaire de Xiaomi.

A priori, il y aurait deux versions avec un processeur quad-core, Google Assistant intégré, la prise en charge Dolby Audio et DTS Surround Sound et une télécommande Bluetooth avec des boutons dédiés pour Netflix et Amazon Prime Video.

Pricing & Specs -1GB RAM FHD: $49 (~ ₹3,700)

-2GB RAM 4K: $133 (~₹10,140) pic.twitter.com/3JgeyYuHIh — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) June 21, 2020

La première version serait limitée à la définition Full HD avec un prix d’environ 45 euros, tandis que la seconde version pourrait exploiter la 4K pour plus de 115 euros. Cela reste des prix élevés, car il y a déjà des alternatives à un peu plus de 50 euros qui peuvent faire tourner de la 4K.

Une vidéo d’unboxing du Mi TV Stick a été publiée sur les réseaux sociaux, on peut ainsi avoir confirmation qu’il y aura bel et bien Android TV 9.0 dessus avec le Google Assistant.

Les rumeurs suggèrent que la Mi TV Stick pourrait être lancée d’ici la fin de la fin juin ou au début du mois de juillet. Cependant, Xiaomi n’a pas encore confirmé de date de lancement.