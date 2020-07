Xiaomi Mi TV Stick : la clé HDMI se dévoile à nouveau en photos

À quelques jours de sa présentation officielle, la clé HDMI de Xiaomi, Mi TV Stick, a fait l'objet de nouvelles fuites en fin de semaine dernière. L'occasion de découvrir à nouveau l'appareil, mais également certaines de ses caractéristiques.

Alors que Xiaomi présentera ce mercredi de nouveaux appareils dont une clé HDMI pour téléviseurs, le Xiaomi Mi TV Stick a fait l’objet d’une nouvelle fuite vendredi dernier. Le site chinois Tistory a en effet pu obtenir plusieurs images de la clé HDMI.

Pour rappel, à l’instar de l’Amazon Fire TV Stick, le Xiaomi Mi TV Stick est une clé HDMI qui devrait permettre de connecter directement son téléviseur en intégrant l’interface Android TV. Un système proche de ce que proposent déjà les boîtiers Xiaomi Mi Box, mais avec davantage de compacité.

Les photographies publiées vendredi permettent de découvrir davantage le design de la clé HDMI, mais également de sa boîte ou de sa télécommande. On peut ainsi découvrir une télécommande très proche de celle du Xiaomi Mi Box S avec un bouton Google Assistant, deux touches de volume, des touches de navigation, un bouton Netflix et un bouton Amazon Prime Video. Du côté de la clé HDMI en elle-même, elle s’avère assez compacte, avec une prise micro-USB utilisée pour l’alimentation.

Une clé HDMI limitée au Full HD

C’est cependant la boîte du Xiaomi Mi TV Stick qui va livrer le plus d’informations, puisqu’on va pouvoir y découvrir quelques caractéristiques techniques. L’emballage précise en effet que la clé est limitée à une définition Full HD et qu’elle embarque Android TV avec un Chromecast intégré. La clé est par ailleurs compatible avec les applications YouTube, HBO, Redbull TV, Spotify, Twitch ou Disney Plus.

Du côté de la fiche technique, le blog Tistory a pu découvrir que la clé était bien compatible avec les DRM Widevine au niveau L1, permettant ainsi de consulter des vidéos Netflix ou Disney Plus en Full HD, mais également que le Mi TV Stick intégrait un processeur avec quatre coeurs ARM Cortex-53 à 1,20 GHz, probablement le SoC AMLogic S805X, ainsi que 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. On retrouve également une connectivité Bluetooth 4.2, un Wi-Fi dual-band, le support du Dolby Audio et du DTS Surround. Enfin, la prise HDMI est certifiée HDMI 2.0a.

On en saura davantage sur la clé HDMI Mi TV Stick de Xiaomi lors de sa présentation officielle ce mercredi. Le constructeur chinois devrait également en profiter pour présenter officiellement une nouvelle trottinette, son bracelet Mi Band 5 et potentiellement un nouveau smartphone.