Xiaomi Mi TV Stick : lancement imminent en Europe pour un prix tout doux

La Xiaomi Mi TV Stick est brièvement apparue sur le site portugais de la marque. L'occasion de découvrir le prix européen tout petit de ce dongle HDMI proposant Android TV et d'en apprendre un peu plus sur sa fiche technique.

La Xiaomi Mi TV Stick est un produit qui promet d’être très intéressant. Ce dongle HDMI offrant Android TV n’a pas encore été officialisé, mais il a quand même fait une brève apparition sur le site portugais de la marque. La page en question a été supprimée, mais AndroidPC a eu le temps de faire quelques captures d’écran riches en informations.

Tout d’abord, on retient le prix tout doux affiché sur le Mi Store portugais : 39,99 euros seulement. On ne s’étonne pas de voir la qualité d’affichage limitée à 1080p, mais jusqu’à 60 fps. En ce qui concerne les dimensions, comptez sur 92,4 x 30,2 x 15,2 mm pour un poids de 28,5 grammes sur la balance.

Avec la Mi TV Stick, vous profiterez évidemment des fonctionnalités Chromecast pour profiter de vos services SVoD comme Disney+, Netflix ou Prime Video… Les deux derniers cités ont même droit à des boutons dédiés sur la télécommande comme on peut le voir sur les images — il y a aussi une touche pour Google Assistant.

Propulsée par Android TV 9, cette petite box s’équipe de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage. La Mi TV Stick mise sur une compatibilité avec le Bluetooth 4.2 et le Wi-Fi 5, une formule assez classique en somme. Bon point sur l’audio : la clé HDMI propose un son Dolby sans sacrifier la gestion du format DTS.

À quand la sortie en France ?

Cette apparition prématurée sur le magasin portugais de Xiaomi laisse clairement entendre que la Mi TV Stick s’apprête à sortir sur le marché européen et on peut évidemment penser que la France fait partie des pays concernés. À cet égard, la marque a donné rendez-vous à la presse pour un événement en ligne le 15 juillet prochain.

Peut-être tenons-nous là la date de présentation du dongle HDMI en France, mais rien ne nous permet pour l’instant d’en être totalement certains. Enfin, dans ce segment de prix, la Mi TV Stick affrontera frontalement l’Amazon Fire Stick.