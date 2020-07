Mi Band 5, Mi TV Stick, trottinette, smartphone… Xiaomi tease le lancement global de plusieurs produits

Xiaomi prépare une conférence le 15 juillet prochain et livre plusieurs indices quant aux produits qu'il faut attendre pour cet événement. Cela va de la trottinette électrique, à la clé HDMI Mi TV Stick en passant par le bracelet Mi Band 5.

Nous savions déjà que Xiaomi préparait une annonce le 15 juillet prochain, car l’entreprise avait déjà envoyé ses invitations à la presse pour suivre l’événement en direct. Toutefois, nous ignorions encore quels produits nous allions pouvoir découvrir. Au travers d’un tweet, la marque livre désormais des indices plus ou moins explicites.

Dans son message, la firme évoque en effet les « nouveaux membres de l’écosystème Xiaomi », mais c’est surtout l’image en accompagnement qui dévoile quelques éléments intéressants. On voit en effet le nombre 2020 affiché, mais chaque chiffre est affublé de petits détails permettant de deviner quels produits vont être annoncés.

Get ready to meet the newest members of the Xiaomi ecosystem family! Set your alarms for the #SmartLivingForEveryone online launch event on July 15th! ⏰ pic.twitter.com/B0A36CQxRK — Xiaomi (@Xiaomi) July 10, 2020

Une flopée de produits pour l’écosystème Xiaomi

Partons de gauche à droite. Le premier 2 est une référence sans équivoque à une trottinette électrique, marché investi par Xiaomi depuis quelque temps déjà.

Le 0 qui suit prend la forme d’un bracelet connecté qui a tout l’air d’être le Mi Band 5 déjà officialisé en Chine. On imagine ainsi qu’il aurait droit à une commercialisation à l’internationale suite à l’événement concocté par Xiaomi. Vient ensuite le second 2 dont la partie supérieure évoque l’arrière d’un téléphone avec un triple appareil photo et un lecteur d’empreintes tandis que la moitié basse semble plutôt représenter une enceinte connectée.

Enfin, le dernier 0 est lié à l’univers des téléviseurs. Le câble qui se dessine se termine par ce qui semble être un embout HDMI et on aperçoit aussi une fine télécommande. Ces éléments augurent, a priori, une annonce officielle de la clé Mi TV Stick (Android TV) déjà apparue sur le site portugais de Xiaomi à un prix très abordable. Il est également possible que l’on assiste au lancement d’un nouveau téléviseur.

La conférence de Xiaomi du 15 juillet 2020 aura lieu à 14 heures (heure de France métropolitaine).