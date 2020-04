Xiaomi lance la Mi 1S, sa nouvelle trottinette électrique aux airs de déjà vu

Après la M365 et la M365 Pro, Xiaomi dévoile la Mi 1S, sa nouvelle trottinette électrique. La gamme du constructeur s’agrandit avec ce troisième modèle qui reprend les ingrédients des deux autres. Si elle hérite du gabarit de la Mi 365, la Mi 1S embarque l’électronique de la version Pro. À termes, elle pourrait donc remplacer la M365 au catalogue.

On vous l’accorde, cette période de confinement est loin d’être propice aux balades en trottinette électrique. Cela n’empêche pas Xiaomi de lancer la Mi 1S, un nouveau modèle complétant une gamme déjà séduisante. Avec la M365 puis la M365 Pro (une version plus musclée) le géant chinois a réussi à s’imposer grâce (oh surprise !) à un rapport qualité-prix imbattable.

Le corps de la M365, l’esprit de la Mi 365 Pro

Positionnée entre la Mi 365 et la version Pro, la Mi 1S hérite de plusieurs ingrédients de ses deux sœurs. De la première elle reprend les dimensions (108 x 43 x 114 cm) et le poids (12,5 kg). Elle est donc plus légère que la version Pro (14,2 kg) et supporte toujours un poids maximal de 100 kg.

Tout d’aluminium vêtue, elle hérite également des roues de 8,5 pouces gonflables, du même système de freinage (moteur à l’avant, disque à l’arrière) et de pliage (avec la sonnette), des mêmes phares LED et de la béquille. Toujours certifiée IP54, elle peut donc circuler sous la pluie.

Xiaomi intègre également le même moteur (250/500 Watts) et la même batterie (280 Wh) que celui de la M365. Le constructeur promet logiquement la même autonomie de 30 km et le même temps de charge (5 heures).

À première vue, rien ne distingue donc la Mi 1S de la M365. Détrompez-vous. La petite dernière embarque toute l’électronique de la version Pro. Elle hérite ainsi des trois modes de conduite standard (20 km/h maximum), sport (25 km/h) et Eco (15 km/h). L’écran de contrôle est aussi le même que celui de la M365 Pro. Il affiche donc un vrai compteur de vitesse et un affichage plus clair du mode de conduite. Enfin, vous pourrez toujours accéder aux informations relatives à la Mi 1S dans l’application MiHome.

Annoncée en Chine au prix de 1999 yuans (environ 260 euros) la Mi 1S n’est pas encore officielle en France. Néanmoins, son tarif chinois est exactement le même que celui de la M365 à son lancement. On retrouvait alors ce modèle à 349 euros dans l’Hexagone. Ce positionnement tarifaire présage-t-il le remplacement de la M365 par la Mi 1S ? Il y a de grandes chances.