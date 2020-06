Mi Band 5 : le bracelet connecté de Xiaomi s’équipe d’un plus grand écran

Xiaomi a présenté officiellement ce jeudi son nouveau bracelet connecté, le Mi Band 5. Celui-ci profite d'un écran plus grand de 20 % ainsi que d'une fonctionnalité de suivi du cycle menstruel.

Comme prévu, Xiaomi a présenté ce jeudi en Chine son tout dernier bracelet connecté, le Xiaomi Mi Band 5. Un bracelet dont certaines caractéristiques avaient déjà été dévoilées par le constructeur, mais qui est désormais officiel.

Comme prévu, le Xiaomi Mi Band 5 reprendre en grande partie le même design que le Mi Band 4 lancé il y a un an. Il propose cependant un écran plus large de 1,2 pouce, contre 0,95 pouce pour son prédécesseur. Toujours du côté de l’écran, Xiaomi conserve l’écran OLED en couleurs déjà utilisé sur le Mi Band 4, mais y a ajouté des horloges animées issues de plusieurs licences comme Bob L’Éponge, Détective Conan, Hatsune Miku ou Neon Genesis Evangelion. Le Xiaomi Mi Band 5 propose également un nouveau système de recharge. En effet, alors qu’il fallait encore retirer le capteur pour l’intégrer dans un chargeur USB sur le Mi Band 4, le Xiaomi Mi Band 5 est fourni avec un chargeur magnétique qui vient se coller directement en bracelet grâce à deux électrodes.

Un nouveau cycle du suivi menstruel

Parmi les autres nouveautés mises en avant par Xiaomi, on peut également citer la présence d’une puce NFC compatible avec le paiement sans contact, mais également la possibilité de contrôler à distance l’appareil photo de son smartphone, pratique pour prendre des photos de groupe, le suivi de 11 activités sportives qualifiées de « professionnelles », ou la distinction entre les phases de sommeil léger ou profond. Xiaomi met également en avant un nouveau mode de suivi de la « santé féminine ». En d’autres termes, comme Fitbit ou Apple, le bracelet permettra aux femmes de faire le suivi de leur cycle menstruel, qui pourra être intégré directement à l’application Mi Fit.

Pour l’heure, le Xiaomi Mi Band 5 n’a été présenté qu’en Chine. Le bracelet y sera disponible dès le 18 juin, soit dans tout juste une semaine. Quatre coloris seront proposés : jaune, rouge, vert et noir. Le bracelet sera commercialisé au prix de 189 yuans (24 euros HT) en version sans NFC, et à 229 yuans (29 euros HT) avec NFC. Pour l’heure, le Xiaomi Mi Band 5 n’a pas été annoncé en Europe. On peut cependant espérer un prix similaire à celui de ses prédécesseurs, entre 30 et 40 euros.