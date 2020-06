Mi Band 5 : le prochain bracelet de Xiaomi pourrait profiter du paiement sans contact

Un an après le Xiaomi Mi Band 4, le constructeur chinois pourrait présenter dans les prochains jours son Mi Band 5. Le bracelet connecté profiterait d'une puce NFC utilisée pour le paiement sans contact.

Il y a un an, Xiaomi lançait officiellement en Chine son dernier bracelet connecté en date, le Xiaomi Mi Band 4. Logiquement, le constructeur chinois s’apprêterait à présenter prochainement son successeur, baptisé Mi Band 5.

On sait d’ores et déjà que la firme organisera une présentation le 11 juin prochain grâce à la fuite d’un visuel de la présentation du bracelet. Ce vendredi, ce sont de nouveaux leaks qui ont été publiés par le site Tizen Help. Le site indien a en effet publié quelques visuels qui semblent être destinés à la présentation du Xiaomi Mi Band 5. De quoi permettre de découvrir notamment un écran réalisé en partenariat avec la licence Avengers de Marvel, mais surtout de mettre l’accent sur une nouvelle fonction du bracelet.

Du NFC et un plus grand écran

En effet, plusieurs visuels mettent en avant la présence d’une puce NFC dans le Mi Band 5. Une caractéristique qui devrait lui permettre d’être utilisé pour le paiement sans contact comme le révèlent les images mises en ligne. « Vous pouvez utiliser la fonction NFC pour payer dans les transports publics, faire les courses dans les centres commerciaux, les supermarchés, les stations essence et d’autres endroits. Une fois que vous avez connecté votre carte Mastercard avec l’application Mi Fit, vous pouvez l’utiliser », indique ainsi Tizen Help.

Il ne s’agit pas du tout premier bracelet de Xiaomi à profiter du NFC. En effet, le constructeur chinois a annoncé récemment une déclinaison NFC de son Mi Band 4 pour la Russie, compatible avec les cartes bancaires Mastercard. On ignore néanmoins si la fonction sera étendue aux cartes Visa dans le reste du monde avec le Mi Band 5.

Quant au design du bracelet, il ne devrait pas foncièrement changer la donne. En effet, Xiaomi devrait simplement intégrer un écran un peu plus grand sur son nouveau bracelet, d’une diagonale de 1,2 pouce, contre 0,95 pouce sur le Mi Band 4.

On devrait en savoir plus sur le Xiaomi Mi Band 5 lors de sa présentation officielle, attendue la semaine prochaine, le jeudi 11 juin.