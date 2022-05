Xiaomi brade son dongle TV HDMI 4K à un prix inédit pendant les French Days

Si vous aviez prévu de passer votre téléviseur ou votre vidéoprojecteur sur un environnement connecté, rien de tel qu'un dongle HDMI. Bonne nouvelle, le Xiaomi TV Stick 4K est trouvable avec 20 euros de réduction pendant les French Days.

Les French Days viennent de commencer et les bons plans pleuvent par paquet de douze. Cette fois-ci il est question d’un produit très populaire chez Xiaomi : Mi TV Stick 4K, un boîtier multimédia sous forme de clé HDMI pour transformer votre TV classique en véritable TV connectée. Ce dongle se retrouve en ce moment avec 20 euros de réduction.

Les caractéristiques du Xiaomi TV Stick 4K

Du 4K à 60 images par seconde

Tout l’écosystème Google TV et l’assistant vocal Alexa

La simplicité de la télécommande

Au lieu de 69,99 euros habituellement, Xiaomi TV Stick 4K et sa télécommande vocale sont disponibles aujourd’hui en promotion à seulement 49,99 euros chez la Fnac, Darty et sur Son-Vidéo.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi TV Stick 4K

Un (très) petit boîtier multimédia, mais puissant

Le dongle Xiaomi TV Stick 4K étonne d’abord par sa taille. Avec seulement quelques centimètres de longueur, l’appareil prend la forme d’une clé HDMI à brancher directement derrière la TV pour se faire oublier. Afin de l’alimenter, il est tout de même nécessaire de brancher le câble micro-USB. La télécommande est quant à elle tout aussi discrète, mais fonctionnelle avec les boutons de contrôles classiques et surtout un bouton dédié à la voix afin d’interagir avec son contenu.

La fiche technique du Xiaomi TV Stick 4K a été pensé autour de l’efficacité et reste proche de la première Xiaomi TV Stick. Elle dispose de 2 Go de RAM et une puce Amlogic S905Y4. Cette version 4K est cependant d’ailleurs compatible avec le Dolby Vision pour le HDR, ainsi qu’avec les Dolby Atmos et DTS HD pour profiter de l’audio spatialisé. La clé est en outre capable de transmettre des fichiers vidéo en 4K Ultra HD.

L’écosystème Google TV au cœur de l’expérience

Avec le dongle Xiaomi TV Stick 4K, on entre dans une interface Android TV complète et à jour (Android TV 11) avec l’ensemble de ses services. Il est donc possible d’avoir accès au Playstore de Google et ses centaines d’applications de streaming vidéo, Audio et même de Cloud Gaming. Il est d’ailleurs à noter que 8 Go de mémoire interne viennent compléter le tout et il n’est malheureusement pas possible de l’augmenter via l’apport d’une carte microSD.

Enfin l’appareil est aussi pensé autour de la domotique via l’apport de Google Assistant et d’Alexa. il est donc possible de gérer ses appareils connectés à votre réseau domestique directement depuis la télécommande vocale.

Pour ne rien rater des French Days 2022

Les French Days ont officiellement commencé le mercredi 4 mai 2022 en France et se termineront lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

