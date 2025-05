Un TV QLED 4K de 43″ à seulement 234 € ? C’est possible avec cette promo spéciale French Days

En 2025, Xiaomi a sorti une nouvelle gamme de TV connectĂ©s avec du QLED et des prix toujours plus abordables. C’est d’autant plus le cas en ce moment sur Amazon oĂą le modèle de 43 pouces est Ă 234,99 euros, au lieu de 299 euros au dĂ©part.

Xiaomi TV A Pro 43″ // Source : Frandroid

Xiaomi se diversifie dans son activitĂ©, et si on connait surtout la marque pour ses smartphones et sa galaxie d’objets connectĂ©s, on peut aussi compter sur eux pour les tĂ©lĂ©viseurs. Comme d’habitude, Xiaomi propose des prix agressifs avec une gamme souvent renouvelĂ©e, comme le prouve le modèle prĂ©sentĂ© ici qui appartient Ă la gamme A Pro de 2025. Image 4K, filtre Quantum Dots, Google TV et prix en baisse de 21 % pour les French Days avec un code promo.

Les points forts du Xiaomi TV A Pro 43″

43 pouces, certes, mais avec du QLED

Elle est compatible HDR10, HLG, Dolby Audio, DTS:X et DTS Virtual:X

Le système d’exploitation Google TV permet d’installer tout un tas d’application

Le Xiaomi TV A Pro 43 pouces est un tĂ©lĂ©viseur qui coĂ»te d’habitude 299 euros. Il est affichĂ© Ă 259,99 euros sur Amazon, mais avec le code LUN25, il passe Ă seulement 234 euros.

Pas besoin de dépenser beaucoup pour du QLED

Xiaomi est spĂ©cialisĂ© dans les modèles d’entrĂ©e de gamme. Preuve en est avec ce Xiaomi TV A Pro qui, mĂŞme quand il n’est pas en promotion, coĂ»te moins de 300 euros. C’est un modèle de taille rĂ©duite, avec sa diagonale de 43 pouces, donc si vous avez un petit salon, ou pour mettre dans votre chambre, c’est le top. En plus, son design borderless laisse toute la place Ă l’image QLED 4K, pour le bonheur de tout le monde.

Le QLED est une technologie qui, normalement, est coĂ»teuse, mais permet d’avoir de belles couleurs, des contrastes prononcĂ©s, le tout avec de la 4K pour renforcer le rĂ©alisme. Il est en plus compatible HDR10 et HLG pour ce qui est de l’image, et Dolby Audio, DTS:X et DTS Virtual:X Sound pour ce qui est du son. Une belle image, un son surround bien immersif, tout est fait pour plaire.

Google TV, l’OS le plus sympathique Ă utiliser

Le tĂ©lĂ©viseur fonctionne avec Google TV, pour vous faire accĂ©der Ă toutes vos plateformes de streaming. Ce n’est pas tout : le Play Store de Google vous donne accès Ă plus de 10 000 applications et permet mĂŞme d’installer des apps depuis des sources externes. Ce qui en fait l’un des OS les plus souples, qu’il est possible de bidouiller pour avoir une interface Ă son image. Qui dit Google, dit Chromecast, et le service est inclus sur le TV pour vous permettre de caster le contenu de votre smartphone sur l’Ă©cran.

Pour la connectique, Xiaomi propose 3 ports HDMI dont un compatible eARC, mais pas de 2.1. Un dĂ©tail qui fera grincer des dents les gamers, ce qui ne va pas s’arranger avec la frĂ©quence de rafraĂ®chissement limitĂ©e Ă 60 Hz. Mais si vous ne comptez pas forcĂ©ment jouer dessus, ça reste très bien. Surtout qu’avec l’eARC, vous pouvez ajouter une barre de son, qu’avec les deux ports USB 2.0 vous pouvez brancher vos clĂ©s USB et HDD externes et que le Bluetooth permet de connecter des Ă©couteurs ou un casque sans-fil.

Si vous cherchez un bon petit tĂ©lĂ©viseur Ă un prix contrĂ´lĂ©, vous avez notre guide d’achat sur les TV Ă moins de 600 euros Ă votre entière disposition.

