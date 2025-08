Ce nouveau TV TCL QLED de 65 pouces et 144 Hz chute déjà sous les 600 €

TCL a l’habitude de commercialiser des téléviseurs QLED accessibles sans sacrifier la fiche technique. La preuve avec le TCL 65P8K qui met en avant une dalle QLED de 65 pouces avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz, le tout pour seulement 599 euros au lieu de 649 euros de base.

TCL 65P8K // Source : site officiel

TCL a dévoilé il y a quelques mois deux nouvelles gammes de téléviseurs, dont la série P qui est particulièrement intéressante. La marque propose un TV sans compromis sur la qualité d’image ou les fonctionnalités : du QLED sur grand écran avec les meilleures normes vidéos et des fonctionnalités gaming, sans oublier un OS fluide pour contrôler votre TV. Si vous êtes intéressé, sachez qu’en ce moment, le modèle 65P8K perd 50 euros de son prix.

Les points forts du TCL 65P8K

La qualité du QLED sur grand écran

La prise en charge formats HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision et Atmos

Bien pensé pour le gaming : 144 Hz, VRR et ALLM

De base à 649 euros, le téléviseur TCL 65P8K s’affiche en ce moment en promotion à 599 euros chez E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TCL 65P8K. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un TV de 65 pouces pour voir les choses en grand

Avec sa diagonale de 65 pouces, le TCL 65P8K offre une bonne immersion, le tout renforcé par des bordures fines. La qualité d’affichage est au rendez-vous grâce à la technologie QLED. On a de beaux contrastes, une bonne luminosité et des images bien détaillées. Il profite de la 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels), et supporte les formats HDR (dont le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision).

En plus de soigner son image, le TCL 65P8K soigne aussi l’audio. Il peut compter sur deux haut-parleurs de 10W et un subwoofer de 15W, le tout signé Onkyo, pour vous offrir un son de qualité sans oublier qu’il prend en charge le Dolby Atmos pour une spatialisation du son plus immersive.

Optimisé pour le gaming

Si vous jouez sur PS5 ou Xbox Series, vous allez pouvoir tirer avantage de ce modèle offrant de belles images fluides. Avec du HDMI 2.1 qui autorise l’affichage en 4K@120 fps, du VRR, de l’ALLM et un input lag faible, il va ravir les gamers. Ajoutez à ça que la fréquence de rafraîchissement peut monter jusqu’à 144 Hz, et vous comprenez tout l’intérêt qu’à ce TV pour les jeux vidéo.

Enfin, cette smartTV tourne avec Google TV, le système d’exploitation le plus apprécié du marché. Vous avez accès au Play Store et toutes ses apps. Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, sont bien évidemment de la partie, tout comme les assistants vocaux pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Découvrez notre sélection des meilleurs téléviseurs QLED ou OLED du moment pour vous équiper avec du matériel de qualité, passé entre les mains de nos testeurs.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.