Uniquement ce dimanche, ce TV 4K QLED Mini LED 65″ chute sous les 600 € grâce à un code promo spécial pour les soldes d’hiver

Le TV QLED Hisense 65U7NQ est un grand modèle particulièrement complet, avec sa dalle Mini LED rafraîchie à 120 Hz. Et son rapport qualité-prix s’améliore encore durant les soldes d’hiver, puisqu’on le trouve à 699 euros au lieu de 899 euros chez Rakuten.

Qui a dit que pour s’offrir un TV 4K QLED Mini LED de 65 pouces, qui cumule les compatibilités et qui embarque des ports HDMI 2.1, il fallait obligatoirement dépenser plus de 1 000 euros ? Pas Hisense, en tout cas. Son TV QLED 65U7NQ coche toutes les cases, et pendant ces soldes d’hiver, son prix n’excède pas les 700 euros.

Les points forts du TV QLED Hisense 65U7NQ

Une dalle 4K QLED Mini LED de 65 pouces + 120 Hz

Compatible HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

Des ports HDMI 2.1

Auparavant proposé à 899 euros, puis réduit à 749 euros, le TV QLED Hisense 65U7NQ peut aujourd’hui vous revenir à 699 euros chez Rakuten (vendeur Boulanger) grâce au code promo RAKUTEN50, valable uniquement ce dimanche.

Des images bien détaillées sur une grande diagonale

Le TV QLED Hisense 65U7NQ est tout d’abord un modèle plutôt élégant avec ses bordures fines quasi inexistantes. Son pied est de son côté assez imposant, mais offre aussi une bonne stabilité à l’ensemble. Le principal atout de ce téléviseur reste évidemment cette dalle 4K UHD QLED de 65 pouces, qui embarque la technologie Mini LED, laquelle permet un rétroéclairage bien plus précis, des contrastes encore plus marqués et une meilleure luminosité. Les contours des objets diffusés à l’écran sont ainsi plus nets, et les couleurs mieux retranscrites.

Autrement, cet écran marque aussi des points avec sa compatibilité avec les normes Dolby Vision, HDR10+, HLG, qui nous garantissent des images bien détaillées, que ce soit dans les zones lumineuses ou les zones d’ombre de l’image. On a même droit à la technologie IMAX Enhanced, qui nous plonge encore davantage dans l’action. Et pour ne rien gâcher, la marque a également misé sur un écran anti-reflet doté d’un capteur de luminosité ambiante. Hisense n’a pas non plus négligé la partie audio et a intégré un caisson de basse, tout en proposant une compatibilité avec le Dolby Atmos, gage d’un son bien immersif et vaste.

Le modèle idéal pour les gameurs

Hisense a par ailleurs pensé aux joueuses et joueurs aguerris en optant pour une dalle rafraîchie nativement à 120 Hz, mais aussi pour quatre ports HDMI 2.1, autorisant naturellement la 4K@120Hz. Il est même possible de jouer en 144 Hz, soit l’assurance d’une fluidité exemplaire. Le VRR (taux de rafraîchissement variable) est aussi de la partie, pour éviter toute déchirure d’écran, de même que la technologie AMD Freesync Premium Pro. Et en parlant de fluidité, sachez que les amateurs de sport pourront profiter du mode Sport IA qui, couplé aux technologies MEMC (qui permet d’offrir des séquences sans saccade) et au Smooth Motion, permet au TV de détecter automatiquement les objets et personnes en mouvement afin d’optimiser ensuite l’image ; idéal pendant les matchs, par exemple.

Enfin, le TV est animé par le système d’exploitation de la marque, Vidaa. Un OS qui donne bien sûr accès aux applications de streaming phares, et qui s’avère être l’un des systèmes les plus prompts du marché. Côté connectivité, le Bluetooth, le Wi-Fi 6E, Apple Home et AirPlay sont tous pris en charge par le téléviseur.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs téléviseurs 65 pouces 4K (Oled, QLED ou Full LED) en 2025 ?

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.