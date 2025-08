Ce TV QLED de 55 pouces et 144 Hz ne vous coûtera pas plus de 500 € aujourd’hui

Pas besoin de faire un énorme trou dans votre compte en banque pour avoir un téléviseur QLED bien équipé. Et ça tombe bien, la nouvelle référence de Hisense baisse de prix : le modèle 55E7Q Pro en 55 pouces passe de 699 euros à 499 euros.

Hisense 55E7Q Pro

Hisense dispose d’un catalogue de téléviseurs bien diversifié. Il propose des modèles abordables, et sans pour autant faire mille concessions sur la fiche technique. Bien au contraire, puisque certaines références proposent une foule de compatibilités avec les meilleures normes vidéo ou même des fonctions gaming poussées. C’est le cas du TV Hisense 55E7Q Pro de 2025 qui profite en prime de 29 % de remise.

Les atouts du TV Hisense 55E7Q Pro

Un écran 4K QLED de 65 pouces

Compatible 4K, HDR, HDR10+, Dolby Vison IQ et Atmos ;

Des fonctions gaming : 144 Hz, ALLM et VRR

Le téléviseur Hisense 55E7Q Pro se trouve en ce moment en promotion à 499,99 euros au lieu de 699,99 euros de base chez Darty.

Une belle image sur une grande surface

Le téléviseur Hisense 55E7Q Pro 2025 offre une très bonne qualité d’image, avec des couleurs vives et une luminosité élevée grâce à sa dalle 4K QLED. Il assure aussi un bon nombre de compatibilités qui agrémenteront l’expérience : Dolby Vision, HDR10 et HDR10+. Pour le son, on a droit à du Dolby Atmos pour un audio bien clair et immersif.

Côté design, il est très classique, mais cela ne veut pas dire que son esthétique est désagréable. On a ainsi droit à un écran avec des bordures suffisamment fines pour renforcer l’immersion dans les contenus visionnés. L’écran repose par ailleurs sur deux pieds en Y inversés dont la taille permet d’installer le TV sur un meuble TV même peu profond, ce qui est plutôt pratique et d’une barre de son.

Aussi bien pour regarder des films que pour jouer aux jeux vidéo

Il est aussi doué pour le gaming : les joueurs et les joueuses devraient apprécier la présence de quatre ports HDMI 2.1, qui leur permettront de jouer en 4K@120Hz sur leur console next-gen. L’autre point fort de ce TV, et pas des moindres, c’est sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz pour profiter d’une excellente fluidité, mais en Full HD.

Pour couronner le tout, les modes ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence) et VRR (Variable Refresh Rate, pour combattre les déchirures d’écran) sont aussi de la partie, de même que la technologie AMD FreeSync Premium.

Alors que plusieurs fabricants proposent Google TV, Hisense continue de proposer son interface de divertissement Vidaa U. Elle est assez proche de celle proposée par la firme de Mountain View, mais avec moins d’applications disponibles. On peut toutefois compter sur les applications de streaming les plus populaires. L’interface est réactive et plusieurs contenus suggérés sont disponibles dès la page d’accueil, avec la possibilité de définir plusieurs profils pour tous les membres de la famille afin que chacun puisse profiter des recommandations et de ses contenus. Enfin, les assistants Alexa, Vidaa Voice et Google Assistant seront aussi présents pour les requêtes vocales.

Si vous souhaitez découvrir les meilleures références que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV (QLED ou OLED) du moment.

