On sait à peu près combien de Xbox Series X/S a vendu Microsoft et ce n’est vraiment pas glorieux

On savait que les ventes de consoles Xbox Series S/X étaient faibles, mais pas à ce point. Microsoft aurait écoulé moins de 30 millions de ses consoles depuis 2020.

On le sait depuis plusieurs années maintenant, Xbox a une nouvelle fois perdu sa génération de console face à PlayStation. Les chiffres de vente le démontrent, inlassablement, malgré le fait que Microsoft ne dévoile pas officiellement le nombre de Xbox vendu.

Si on doit d’habitude faire avec des estimations venant d’analystes réputés, on a cette fois le droit à des chiffres venus du plus proche partenaire de Microsoft : AMD.

PS5 + Steam Deck + Xbox Series = 100 millions

En fait, on peut faire le calcul très rapidement : AMD affirme avoir vendu un peu moins de 100 millions de puces dédiées aux consoles au 3e trimestre. Or, AMD compte dans cette division les ventes de puces pour PlayStation 5, pour Xbox Series X|S et pour le Steam Deck.

Et les puces qui équipent les ROG Ally et consort ? Ce ne sont pas des puces semi-custom, et ils tombent donc dans la catégorie des ventes de processeurs pour PC chez AMD.

Sur ces 100 millions, on sait que Sony a déjà vendu environ 66 millions de PlayStation 5 et qu’il s’est écoulé environ 4 millions de Steam Deck.

Autrement dit, Microsoft a écoulé moins de 30 millions de Xbox Series S|X. Si Nintendo maintient son rythme de vente avec la Switch 2, la nouvelle console hybride pourrait rattraper les ventes de Xbox en seulement… 5 mois !

L’avenir de Xbox est ailleurs

Le 30 juillet, Microsoft a publié ses résultats financiers pour le 4e trimestre de son exercice fiscal 2025. On peut y lire que le chiffre d’affaires de l’activité gaming est en croissance de 10%, grâce à une augmentation des ventes de contenu et des services associés de 13%. La vente de matériel, les consoles Xbox, était en baisse de 22% dans le même temps.

Plus que jamais, l’avenir de Microsoft dans le jeu vidéo semble tourner autour du Xbox Game Pass et de la disponibilité de ses jeux sur toutes les consoles, celles qui se vendent.

Lors du même trimestre, les ventes de jeux vidéo sur PlayStation 5 étaient dominés par des jeux Microsoft.