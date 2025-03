Pénurie de Xbox Series X/S : à quoi joue Microsoft ?

Dans plusieurs régions du monde, y compris en Europe, les Xbox se font de plus en plus rares dans les rayons des magasins. Et ce, alors même que la prochaine génération de consoles semble encore bien lointaine.

Dans plusieurs pays, vous ne pouvez plus trouver ces Xbox dans les magasins // Source : Microsoft

Ces dernières années, les pénuries de composants informatiques et de consoles de jeux sont devenues monnaie courante. Entre la pandémie de COVID-19 qui a bouleversé les chaînes d’approvisionnement, et les scalpers et autres crypto-bros qui ont épuisé les stocks de cartes graphiques, les passionnés de jeux vidéo ont rencontré d’importantes difficultés pour acquérir des équipements neufs ou récents. Les meilleures consoles du marché n’ont pas fait exception ces derniers temps.

Heureusement, aujourd’hui, l’époque où il était totalement impossible de dénicher une RTX ou une PS5 parait appartenir au passé. Enfin, presque, car les Xbox Series X/S se font actuellement désirer. En effet, comme le rapportent nos confrères de Gamekult, de nombreux joueurs à travers le monde n’arrivent plus à trouver les consoles de Microsoft dans leurs pays. Ni dans les rayons des grandes enseignes, spécialisées ou non, ni dans la boutique en ligne de la firme américaine.

Notamment en Europe, si l’on en croit ce post publié sur Resetera. Selon des utilisateurs, captures d’écran à l’appui, les Xbox sont devenues plus rares au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et même en Allemagne. Plus préoccupant encore : au Danemark, en Norvège ou encore au Portugal, les stocks paraissent complètement épuisés. Quant à la Pologne, certains revendeurs tiers proposent encore des Xbox Series X, mais pour la modique somme de… 700 euros.

Cependant, la situation n’est pas la même dans toute la région. En France et aux Pays-Bas, par exemple, les stocks semblent encore suffisants. Il reste à voir si des pénuries commenceront également à se faire sentir chez nous dans les mois à venir.

La fin prématurée d’une carrière en demi-teinte ?

Cette situation est assez surprenante au premier abord. Bien que l’on évoque déjà la prochaine génération de consoles de Microsoft, celle-ci parait encore lointaine. Les consoles Xbox Series S et X actuelles n’ont pas de successeurs désignés, il est donc étonnant de constater que la firme américaine ne réapprovisionne pas les stocks de tant de distributeurs.

Mais voilà, les Xbox Series X/S ont connu une carrière en demi-teinte. La PlayStation 5 est clairement la grande gagnante de cette génération de consoles, sans compter la Nintendo Switch, qui évolue dans une autre ligue. Ces appareils sont généralement commercialisés à perte, les fabricants générant ensuite des bénéfices sur les services et accessoires qui les accompagnent. Microsoft, qui redessine depuis plusieurs années la philosophie de sa marque gaming, pourrait donc avoir jugé peu pertinent de poursuivre la production de ces produits à un rythme suffisant pour répondre à une demande pourtant déjà limitée.

Est-ce pour autant le début de la fin pour les consoles Xbox ? Les cadres de Microsoft se veulent rassurants concernant l’avenir de ces appareils, malgré le renforcement de son écosystème sur PC et son apparition sur tous types de plateformes grâce au cloud gaming. La firme semble également s’intéresser sérieusement à une console portable, qui viendrait défier un Steam Deck pour le moment dominant sur ce marché (si l’on excepte la Nintendo Switch, évidemment, puisqu’elle « évolue dans une autre ligue »).

On semble en tout cas assister à la fin de vie de cette génération de consoles de Microsoft. Héritières de la mauvaise réputation (justifiée ou non) de la Xbox One, en concurrence avec une PlayStation 5 bénéficiant d’exclusivités reconnues, contraintes d’évoluer aux côtés d’un écosystème PC en pleine résurgence… Les Xbox Series S et X n’auront pas marqué l’histoire du jeu vidéo, et il est désormais trop tard pour inverser la tendance.