« Nous allons certainement fabriquer d’autres consoles » : le PDG de Xbox se veut rassurant face à une stratégie déroutante

Face à une concurrence toujours plus forte, Xbox s’oriente vers le cloud gaming, mais son PDG, Phil Spencer, ne semble pas renoncer aux consoles physiques pour autant.

Avec le lancement de la campagne « Ceci est une Xbox », Microsoft a annoncé que la Xbox n’est plus une console à proprement parlé. Une déclaration qui a suscité de vives réactions auprès d’internautes parfois déroutées. Phil Spencer est revenu dans une interview pour RollingStone sur cette nouvelle orientation et se veut rassurant pour les mordus de la boîte noire.

« Ceci est une Xbox »

Si les chiffres de vente de Xbox font pâles figures face à ceux de la PlayStation 5, Microsoft ne semble pas décontenancé pour autant. Avec sa campagne publicitaire « Ceci est une Xbox », on pourrait croire que l’entreprise a trouvé, avec sa solution 100% cloud, une manière de grossir « artificiellement » son parc Xbox mais cela ne va pas sans accroc.

Interviewé par RollingStone, Phil Spencer, PDG de Xbox, a reconnu que certains fans peuvent se sentir mis de côté avec ce tournant aspirant à « la simplicité d’une seule boîte, d’une seule plateforme, d’un seul jeu ». Toutefois, il a tenu à souligner que le marché du jeu vidéo a évolué, affirmant que « les plus grands jeux d’aujourd’hui sont plus gros que n’importe laquelle des plateformes individuelles ».

Une solution logique

Cela veut-il dire pour autant que Xbox ne produira plus jamais de consoles ? La réponse est définitivement non. Si l’entreprise ne mise plus tout sur un produit matériel physique, Spencer a déclaré : « Nous fabriquerons certainement davantage de consoles à l’avenir, ainsi que d’autres appareils. »

Parmi les autres appareils, on peut pencher sur la création d’une console portable à la manière du Steam Deck ou de l’Asus ROG Ally. Dans un récent article, on apprend que Spencer a déclaré son admiration pour ces consoles de jeux portables, sachant également que leur public s’attend à ce qu’ils fassent quelque chose dans ce secteur. « Nous pensons au matériel qui peut créer une valeur unique pour nos joueurs ou nos créateurs sur notre plateforme », a-t-il déclaré.

Avec cette démultiplication des plateformes, on peut se poser la question ce que représente Xbox aujourd’hui. Une console ? Un système ? Un service de streaming ? Cette question ne semble pas encore trouvée de réponse pour le moment : « Nous essayons de nous interroger sur ce que signifie une Xbox. Je veux que la Xbox soit quelque chose d’ici 20 ans », a déclaré Spencer.