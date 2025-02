Le Steam Deck écrase la concurrence : les chiffres parlent d’eux-mêmes

Le rayon des consoles portables a bien changé en trois ans. Valve a apporté un vent de fraîcheur avec son Steam Deck, et continue à dominer ses concurrents directs qui peinent à s’imposer sur ce marché en plein renouveau.

Le Steam Deck domine toujours, et de loin, sa catégorie dans le marché des consoles portables // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Le mois de février chez Valve a pris une toute nouvelle saveur depuis 2022. En effet, le 25 février de cette année-là, la firme s’est lancée dans une de ses plus ambitieuses aventures : celle du Steam Deck. Ce petit PC de jeu qui prend les traits d’une console portable avait pour lourde tâche de convaincre un public habitué à n’avoir plus que deux options pour jouer en déplacement : la Switch de Nintendo ou un ordinateur portable (tout de même plus encombrant).

Alors, le pari est-il gagnant ? À l’occasion du troisième anniversaire du Steam Deck, nos confrères de The Verge ont pu obtenir quelques données le concernant. Notamment auprès du cabinet d’études de marché IDC, qui analyse les chaînes d’approvisionnement des marques pour estimer le nombre d’appareils écoulés. Le groupe s’est ici concentré sur les livraisons entre 2022 et 2024 de la console de Valve, mais aussi de certaines de ses concurrentes, dont les ROG Ally d’Asus, Legion Go de Lenovo, et Claw de MSI. À ceci, les analystes ont également ajouté leurs prévisions pour l’année 2025.

Résultats : sur cette période, toutes ces consoles devraient avoir été écoulées à près de 6 millions d’exemplaires. C’est relativement peu comparé aux près de 150 millions de Nintendo Switch vendues depuis 2017. Et les ventes ne devraient pas exploser cette année, puisque IDC ne prévoit que deux millions d’appareils vendus en 2025.

Toutefois, il s’agit d’une belle performance pour ces nouveaux acteurs qui ne bénéficient pas de l’image de marque de Sony ou Nintendo dans le domaine des consoles portables. Frank Azor, responsable du marketing chez AMD (firme qui équipe notamment le Steam Deck), explique que « nous sommes passés de rien, zéro, à la création progressive d’une catégorie de plusieurs millions d’unités ». « Je trouve ça incroyable », confie-t-il à The Verge.

Valve a créé un nouveau marché qu’elle domine largement malgré l’apparition d’une concurrence sérieuse

Si on regarde un peu plus en détails dans les données recueillies par IDC, on note que le Steam Deck garde ici les plus grosses parts de marché. En 2022, il n’y avait que la console de Valve dans les rayons. Mais en 2023, elle a représenté 50 % des ventes, et en 2024, 48 %. Sur les six millions de modèles qui devraient s’être écoulés d’ici à la fin de 2025, le Steam Deck devrait en représenter quatre millions, note The Verge.

Il faudra peut-être trouver une meilleure recette que le Steam Deck pour détrôner le Steam Deck // Source : Anthony Wonner – Frandroid

Cette domination, l’appareil devrait la garder encore quelque temps. Les constructeurs concurrents admettent lutter difficilement avec Valve, qui profite de la distribution de jeux via sa plateforme Steam pour baisser le prix de vente de sa console. L’ouverture de Steam OS à d’autres appareils, à l’image de la Legion Go S, pourrait donc ne pas trop bouleverser cette donne.

Reste à voir comment les choses vont évoluer dans les années qui viennent. Le marché bouillonne de tentatives en tout genre, à l’image de la modulaire Ayaneo 3, venue tout droit de Chine, ou le Project DualPlay, qui profite de l’expertise d’Acer. Il est donc encore difficile de savoir quel sera vraiment le prochain grand gimmick de la fin de la décennie 2020, prêt à rendre la console de Valve obsolète.

En attendant, le Steam Deck devrait continuer à jouir d’une position confortable dans son secteur, et apporter ce petit renouveau qui fait du bien dans le monde des consoles portables. Là où Nintendo semble avoir choisi de rester sur ses acquis avec sa Switch 2, et où l’on attend encore de voir ce que vont nous proposer Sony et, pourquoi pas, Microsoft.