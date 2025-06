Galaxy Watch : Samsung compte imposer un abonnement pour profiter de certaines nouveautés

Au cours d’une interview accordée au site Cnet, le responsable de la division santé de Samsung a indiqué travailler sur un éventuel abonnement nécessaire pour profiter de fonctionnalités de Samsung Health.

La Samsung Galaxy Watch Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Décidément, les abonnements payants ont la côte. Après des marques comme Oura ou Whoop, la formule prend peu à peu son essor auprès de constructeurs plus installés. En mars dernier, Garmin lançait ainsi son abonnement Garmin Connect+ pour profiter de nouvelles fonctions, suivi en avril par Polar avec son Fitness Program.

Désormais, c’est au tour de Samsung de travailler sur un abonnement payant pour ses montres Galaxy Watch. En effet, à l’occasion d’une interview accordée au site américain Cnet pour l’arrivée de One UI 8 Watch, Hon Pak, responsable de la division santé de Samsung, n’a pas caché son intérêt pour une telle formule payante :

Lors de notre entretien, Samsung a indiqué étudier un modèle d’abonnement premium similaire à Fitbit Premium ou au nouveau Connect Plus de Garmin, nécessitant un abonnement mensuel pour accéder à des fonctionnalités de coaching avancées. Idéalement, ces fonctionnalités seraient incluses gratuitement avec la nouvelle montre, tandis que les anciens modèles pourraient y accéder moyennant un paiement.

Pour l’heure, on ignore quelles fonctionnalités nécessiteront de payer un abonnement mensuel ou annuel pour être utilisées par les possesseurs de montre Galaxy Watch. Rappelons que Samsung a intégré plusieurs nouveautés dans One UI 8 Watch, comme l’indice antioxydant, les conseils d’heure de coucher, les plans d’entraînement en course à pied ou la charge vasculaire. Tout ou partie de ces nouveautés pourraient donc être proposées seulement aux utilisateurs ayant souscrit un abonnement.

Une formule d’abonnement encore inédite chez Samsung

Jusqu’à présent, Samsung ne proposait aucun abonnement pour profiter des fonctions d’une Galaxy Watch. Une fois la montre achetée, toutes les fonctions étaient accessibles sans frais supplémentaire. Rappelons cependant que certaines mesures, comme l’électrocardiogramme ou la tension artérielle ne sont déjà disponibles qu’à condition d’avoir également un smartphone Samsung. La marque coréenne pourrait donc aller encore plus loin et suivre le chemin de la souscription tracé par Fitbit, Strava, Zwift, Oura, Whoop, Garmin, Polar et consort.

On en saura davantage sur une éventuelle formule d’abonnement à Samsung Health lors de la présentation des prochaines Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic, attendue le mois prochain.

