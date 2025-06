L’erreur à ne pas faire quand vous achetez une batterie externe

Vous regardez les mAh en premier ? Vous faites comme tout le monde, et c’est exactement le piège dans lequel tombent 90 % des acheteurs. Voici pourquoi cette habitude peut vous coûter cher.

On a tous fait pareil : comparer les batteries externes en regardant qui affiche le plus gros chiffre en mAh. 20 000 mAh contre 10 000 mAh ? Le choix semble évident. Sauf que c’est plus nuancé.

Le problème avec les milliampères-heures, c’est qu’ils ne racontent qu’une partie de l’histoire. Ils oublient complètement la tension de la batterie, qui change tout. Résultat : vous pouvez acheter une batterie « plus puissante » sur le papier et vous retrouver avec moins d’autonomie en réalité.

C’est comme comparer des voitures électriques uniquement sur la capacité de leur batterie sans regarder leur consommation.

Les wattheures : l’unité qui dit la vérité

Les wattheures (Wh), eux, ne mentent pas. Cette unité prend en compte à la fois la capacité ET la tension de la batterie. En gros, elle vous dit exactement combien d’énergie vous avez dans les mains.

La formule est simple : Wh = (mAh × Voltage) ÷ 1000

Deux batteries de 5 000 mAh peuvent avoir des capacités réelles complètement différentes selon leur tension interne. L’une à 3,7 V vous donne 18,5 Wh, l’autre à 7,4 V monte à 37 Wh. Soit le double d’énergie utilisable.

Apple vs Anker : le cas d’école

Prenons un exemple concret qui va vous étonner. La batterie MagSafe d’Apple affiche seulement 1 460 mAh. Face à elle, l’Anker MagGo 622 sort ses 5 000 mAh. Sur le papier, Anker écrase Apple.

Dans la vraie vie ? C’est plus nuancé :

Apple MagSafe Battery Pack (qui n’est plus en vente)

1 460 mAh à 7,62V = 11,13 Wh

Autonomie : 70 % d’une charge complète

Anker MagGo 622 (30 euros)

5 000 mAh à 3,7V = 18,5 Wh

Autonomie : 80 % d’une charge complète

Anker reste devant, mais l’écart n’a plus rien à voir avec ce que suggéraient les mAh. Apple fait presque jeu égal avec 3,5 fois moins de mAh annoncés.

Certaines marques n’hésitent pas à jouer sur cette confusion. Elles mettent en avant des mAh calculés sur la tension des cellules internes (3,7V), pas sur la tension de sortie USB (5V). Résultat : des chiffres gonflés de 35% par rapport à l’énergie réellement disponible.

D’autres indiquent la capacité totale des cellules, sans tenir compte des pertes de conversion. Vous pensiez avoir 10 000 mAh utilisables ? En réalité, c’est plutôt 6 500 mAh qui arrivent dans votre téléphone.

La règle d’or : cherchez toujours l’indication en Wh. Si elle n’est pas sur l’emballage, fuyez ou calculez-la vous-même avec la formule. Les fabricants sérieux l’affichent clairement.

Méfiez-vous aussi des batteries externes qui affichent des capacités énormes à des prix dérisoires. Une vraie batterie de 20 000 mAh utilisables, ça a un coût. Si c’est trop beau pour être vrai, c’est que ça l’est probablement.

Et pour les smartphones ?

Pour les smartphones, c’est un peu l’inverse : comparer les mAh entre téléphones a plus de sens. Pourquoi ? Parce que presque tous fonctionnent avec des batteries à environ 3,7 V. Un iPhone avec 3 000 mAh face à un Samsung avec 4 000 mAh, vous pouvez directement comparer.

D’ailleurs, Apple ne communique jamais les mAh de ses iPhone, contrairement à Samsung ou Xiaomi. Ils préfèrent parler d’heures d’autonomie. Mais on peut toujours calculer la capacité réelle grâce aux Wh qu’ils indiquent parfois dans les fiches techniques.

Attention quand même : les mAh ne racontent toujours pas toute l’histoire. Un écran plus grand, ou plus lumineux, LCD contre OLED, un processeur plus gourmand… peuvent facilement transformer un smartphone avec une grosse batterie en champion de la décharge rapide. Mais au moins, vous partez sur des bases comparables côté capacité brute.

