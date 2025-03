Amazon brade cette batterie externe UGreen 130 W qu’on adore utiliser au quotidien, surtout en vacances

Anker propose une vaste panoplie de batteries externes adaptées à vos besoins, comme ce modèle 3 ports 130 W d’une capacité de 20 000 mAh qui profite de 35 euros de réduction.

Avec le temps, UGreen s’est fait une belle petite place dans le paysage des batteries externes. Ces produits s’améliorent avec les années, en proposant des capacités toujours plus grandes et une puissance de plus en plus élevée. Avec ce modèle Nexode, vous avez entre les mains une batterie en promo à -37 % qui peut recharger jusqu’à quatre fois un iPhone 15, trois fois un Samsung Galaxy S24 Ultra. En plus, elle est recommandée dans notre guide des meilleures batteries externes, a même sauvé les vacances de Geoffroy, et elle profite des offres de printemps sur Amazon.

Les points forts de la UGreen Nexode 130 W

Trois ports de sortie pour une puissance max de 130 W

L’écran externe est pratique pour avoir accès aux infos

Les bandes antidérapantes pour bien tenir en place

La batterie UGreen Nexode 130 W profite des ventes de printemps sur Amazon pour passer de 94,99 euros à 59,99 euros.

Une batterie compatible smartphone, PC, tablette et console

Vous partez en voyage, en week-end, en sortie et vous avez peur de manquer de batterie sur l’un des appareils cités ci-dessus. Ou sur n’importe quel appareil fonctionnant sur batterie et disposant d’un port USB pour être chargé. La solution, c’est d’avoir une batterie externe comme la UGreen Nexode 130W, un appareil qui fait 5,4 x 5,1 x 13,1 cm pour, tout de même, 480 g. Ce n’est pas le plus léger des appareils à emmener, mais il est très pratique puisqu’il est doté de trois ports : deux USB-C et un USB-A.

Le produit est livré avec un câble, mais vous voudrez peut-être utiliser les vôtres puisqu’il semble que celui fourni fonctionne aléatoirement. En appuyant sur le bouton du côté, la batterie s’allume et vous avez en un coup d’œil le niveau de batterie restant et la puissance délivrée dans chaque port lorsqu’ils sont utilisés.

Une puissance divisée si vous utilisez tous les ports

Les 130 W de puissance concernent uniquement la charge à deux ports, si vous utilisez les deux ports USB-C. La puissance max d’un seul port est de 100 W sur l’un des deux ports USB-C, quant au port USB-A il délivre une puissance de 30 W, 22.5 W ou 15 W en fonction du nombre de câbles branchés. Ce qui implique de ne pas oublier vos câbles, en plus de la batterie, pour l’utiliser à bon escient.

Elle a une capacité de 20 000 mAh, ce qui permet de recharger plusieurs fois un smartphone. Forcément, charger tous vos appareils fait chauffer la batterie. Heureusement, le système Thermal Guard vérifie la température 200 fois par seconde et vous prévient en cas de surchauffe. Il y a d’ailleurs toute une couche de protection et de sécurité qui maintient la batterie à flot : surcharge, température, sous-tension, court-circuit, surtension, etc.

La UGreen Nexode 130 W est présente dans notre guide sur les meilleures batteries externes du moment aux côtés de sérieuses alternatives.

