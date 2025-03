Sur Amazon, cette batterie externe de 20 000 mAh à 145 W s’allège de 70 € pendant les Ventes Flash de Printemps

CapacitĂ© de 20 000 mAh, puissance de 145 W, plusieurs ports, compatibilitĂ© Qi2… La batterie externe Ugreen Nexode est vraiment complète. Pendant les ventes flash de printemps d’Amazon, on la trouve Ă 107,99 euros au lieu de 179,99 euros.

Les batteries externes font partie de ces appareils que l’on se doit d’avoir toujours sur soi pour ne pas ĂŞtre embĂŞtĂ© lorsqu’on n’a pas de prise Ă proximitĂ© pour recharger son smartphone ou son ordinateur portable. Et quand elles sont dotĂ©es d’une puissance de charge importante, d’une grosse capacitĂ© et de plusieurs ports, c’est encore mieux. C’est justement le cas de la batterie externe Ugreen Nexode, qui est en plus compatible Qi2, que l’on trouve Ă moins de 110 euros pendant les ventes flash de printemps d’Amazon.

Les points essentiels de l’Ugreen Nexode

Une capacité de 20 000 mAh

Une puissance de charge de 145 W

Compatible Qi2 avec charge sans fil 15 W

Auparavant proposĂ©e Ă 179,99 euros, la batterie externe Ugreen Nexode (20 000 mAh, 145 W) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 107,99 euros sur Amazon.

Un modèle bien complet

La batterie externe Ugreen Nexode se prĂ©sente sous la forme d’un bloc rectangulaire assez Ă©pais et plus massif qu’une batterie externe standard avec ses 555 g et ses dimensions de 112 x 68 x 60 mm. On ne peut certes pas la glisser dans une poche, mais cette rĂ©fĂ©rence est tout de mĂŞme facile Ă tenir en main. Elle est par ailleurs Ă©quipĂ©e d’un Ă©cran bien pratique qui affiche le niveau de la batterie, le courant et la tension en temps rĂ©el.

Sur ses façades, sont placĂ©s trois ports : deux ports USB-C et un port USB-A. Concernant les ports USB-C, l’un offre une puissance maximale de 100 W et l’autre une puissance maximale de 45 W. Mais ce n’est pas tout : sur le sommet de cette batterie, on trouve aussi une surface magnĂ©tique, dont l’angle est d’ailleurs rĂ©glable, qui va permettre de recharger un iPhone en sans-fil avec une puissance de 15 W.

Le Qi2 est de la partie

Toutefois, cette surface magnĂ©tique n’est pas rĂ©servĂ©e qu’aux smartphones Apple. Ce panneau est aussi certifiĂ© Qi2, un standard basĂ© sur la technologie MagSafe d’Apple. En thĂ©orie, vous pourrez ainsi poser sur cette batterie non seulement les modèles de la Pomme, mais aussi d’autres appareils, y compris Android, compatibles avec cette norme. Ces derniers doivent donc ĂŞtre Ă©quipĂ©s des fameux aimants utilisĂ©s pour aligner parfaitement la bobine de charge d’un smartphone avec celle d’un chargeur.

Autrement, cette batterie externe est dotĂ©e d’une capacitĂ© gĂ©nĂ©reuse de 20 000 mAh, qui permettrait, selon la marque, de recharger un iPhone 16 3,7 fois et un MacBook Air 13 1,2 fois. Concernant le temps de charge, le premier port USB-C (100 W) est capable de charger un iPhone 16 Ă 57 % en 30 minutes, tandis qu’un Samsung Galaxy S24 Ultra atteindra les 66 % en 30 minutes. Enfin, en connectant un chargeur 65 W (non inclus), la batterie Ugreen peut ĂŞtre chargĂ©e complètement en 2 heures, assure le fabricant.

Ă€ lire aussi :

Power bank : notre sélection des meilleures batteries externes en 2025

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle Ă©dition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se dĂ©roule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.