Cette petite batterie externe de 20 000 mAh (30 W), qui peut recharger 4 fois un iPhone 15, est à -31 % sur Amazon

Avec ses deux ports, son câble USB-C tressé bien résistant et sa capacité de 20 000 mAh, la batterie externe Anker Zolo Power Bank a tout ce qu’il faut pour recharger efficacement plusieurs de vos appareils. Un modèle que l’on trouve en ce moment à 23,99 euros sur Amazon.

La batterie externe Anker Zolo Power Bank. // Source : Amazon

Les batteries externes sont au fil du temps devenues de petits outils indispensables qui peuvent grandement nous soulager lorsqu’on n’a aucune prise à proximité ou qu’on a malencontreusement oublié son chargeur à la maison. Parmi les nombreux modèles qui existent sur le marché, on compte l’Anker Zolo Power Bank, une référence compacte de 30 W dotée d’une capacité de 20 000 mAh. Elle est en ce moment affichée à -31 %, ce qui en fait une batterie très peu coûteuse.

Les points essentiels de l’Anker Zolo Power Bank

Un câble USB-C tressé intégré

Un port USB-C et un port USB-A

Une puissance de charge de 30 W

Une capacité de 20 000 mAh

Auparavant proposée à 34,99 euros, la batterie externe Anker Zolo Power Bank est aujourd’hui affichée à 23,99 euros sur Amazon.

Une batterie compacte pour recharger plusieurs appareils

La Zolo Power Bank d’Anker est une batterie externe plutôt compacte avec ses dimensions de 104 x 52,3 x26 mm et surtout son poids suffisamment contenu de 215 g. Aucun problème pour l’emporter partout avec soi, donc. Elle marque aussi des points grâce à son design moderne et ergonomique, elle qui présente des angles arrondis et une surface texturée qui rendent la prise en main plus agréable. Pour encore plus de praticité, la batterie arbore par ailleurs un petit écran qui permet de surveiller l’état de l’appareil.

L’autre gros point fort de ce design, c’est ce câble USB-C tressé intégré de 15,1 cm, qui permet de recharger un appareil rapidement sans devoir chercher un câble pendant des heures. Un câble qui promet une belle solidité puisqu’il a été conçu pour résister à plus de 10 000 pliages, selon Anker. Outre ce câble USB-C, on trouve aussi sur cette coque un port USB-C et un port USB-A. Cette batterie externe peut donc recharger trois appareils simultanément.

Plusieurs recharges possibles

Cette batterie externe Anker est capable de délivrer une puissance pouvant aller jusqu’à 30 W. Naturellement, cette puissance sera moindre si vous branchez plusieurs appareils ; elle passera ainsi à 15 W. Par ailleurs, l’appareil dispose d’une capacité de 20 000 mAh, ce qui lui permet, selon la marque, de recharger un iPhone 15 quatre fois ou un Samsung Galaxy S24 un peu plus de trois fois.

Plus précisément, l’iPhone 15 passerait de 0 à 57 % de batterie en 30 minutes seulement, toujours d’après Anker. Enfin, sachez qu’il est possible de recharger un smartphone ou tout autre appareil compatible tout en rechargeant la batterie externe elle-même, grâce à son entrée USB-C 20 W.

