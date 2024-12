Cette batterie externe 20 000 mAh (100 W), qui peut recharger 4,5 fois votre iPhone 15 Pro, est à -44 % sur Amazon

La batterie externe Ugreen Nexode, qui embarque trois ports, délivre une puissance de 100 W et propose une capacité de 20 000 mAh ; autant dire que cet accessoire a tout pour recharger vos appareils rapidement, et plusieurs fois. Un outil qui peut vite devenir indispensable, et qu’Amazon vend en ce moment à 44,10 euros au lieu de 79,99 euros.

Quand on n’a pas de prise à proximité, ou lorsqu’on est en déplacement sans son chargeur, et que notre smartphone ou notre laptop approche dangereusement du 0 % de batterie, on se prend à rêver d’avoir une batterie externe bien puissante à disposition. Si vous voulez vous éviter ce stress, vous pouvez d’ores et déjà vous en offrir une, comme le modèle Ugreen Nexode de 100 W doté d’une capacité de 20 000 mAh. Une batterie qui est d’ailleurs proposée à un bon prix grâce à une réduction de 30 %.

Les points forts de cette batterie externe Ugreen Nexode

Une puissance de charge de 100 W

Une capacité de 20 000 mAh

Deux ports USB-C et un port USB-A

Auparavant affichée à 79,99 euros, la batterie externe Ugreen Nexode de 100 W est en ce moment affichée à 63,99 euros, mais en appliquant le code 4QT2MAXC, elle passe à 44,10 euros sur Amazon.

Une batterie externe pratique qui recharge plusieurs appareils

La batterie externe Ugreen Nexode se présente sous la forme d’un bloc rectangulaire assez fin, malgré les trois ports qu’il comporte. Il est surtout très pratique au quotidien grâce à son poids contenu de 420 g. Il peut donc vous accompagner partout lors de vos déplacements et prévenir tout risque de batterie vide en pleine journée. Cette power bank est par ailleurs équipée d’un petit écran LED, qui va indiquer le niveau de batterie restant.

Comme précisé ci-dessus, cette batterie externe est munie de trois ports : deux USB-C et un USB-A. Il est donc possible de recharger trois appareils simultanément, mais notez que dans ce cas précis, la puissance de charge sera distribuée entre les trois ports.

Une belle puissance au programme

C’est d’ailleurs le premier port USB-C qui peut délivrer la puissance maximale de cette batterie, à savoir 100 W. Le deuxième port USB-C propose quant à lui 30 W maximum, contre 22,5 W pour le port USB-A. Pour recharger votre ordinateur portable ou votre smartphone le plus rapidement possible, mieux vaut donc le brancher sur le premier port USB-C. Si vous souhaitez connecter deux appareils à la Nexode, par exemple sur les deux ports USB-C, le premier délivrera une puissance de 65 W, tandis que l’autre sera limité à 30 W.

Par ailleurs, cette batterie externe dispose d’une capacité de 20 000 mAh, ce qui lui permet, selon la marque, de recharger un MacBook Air M2 15 jusqu’à 1,1 fois, un iPhone 15 Pro jusqu’à 4,5 fois, un Samsung Galaxy S24 Ultra jusqu’à 3 fois ou encore une Nintendo Switch jusqu’à 3,4 fois. De quoi garder l’esprit tranquille un bon moment. L’appareil est de plus conforme aux protocoles de charge Power Delivery et Quick Charge 3.0. Et pour le recharger lui-même, vous pourrez le faire avec un chargeur de 65 W (non inclus), par exemple. Une recharge complète prend 2 heures.

Si vous souhaitez comparer ce modèle avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures batteries externes du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.