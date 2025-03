Comment un chargeur et une batterie externe ont sauvé mes vacances

Avant de partir en voyage pendant deux semaines Ă l’Ă©tranger, j’ai dĂ©cidĂ© d’enfin investir dans un chargeur et une batterie externe de qualitĂ©. De quoi m’Ă©viter de fortes dĂ©convenues Ă l’autre bout du monde.

Le chargeur GaN et la batterie externe // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

En ce mois de mars, j’ai eu la chance de partir en congĂ©s pendant deux semaines au Japon. Outre les magnifiques paysages, les ruelles nocturnes, les sanctuaires shinto et les biches de Nara Ă photographier, j’avais surtout une crainte : la charge de mes appareils.

Pour prĂ©parer le voyage, j’ai donc pris une bonne rĂ©solution : celle d’enfin investir, après quasiment dix ans d’hĂ©sitation, dans un chargeur efficace et une batterie externe de qualitĂ©. Une initiative qui a probablement sauvĂ© mon voyage.

Un chargeur compact, rapide et Ă plusieurs ports

Depuis des annĂ©es, j’ai installĂ© un unique chargeur Ă cĂ´tĂ© de mon lit, mais avec trois ports USB-A. Il s’agissait jusqu’Ă prĂ©sent d’un chargeur Ikea SmĂĄhagel particulièrement basique.

Mon nouveau et mon ancien chargeur // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Il faut dire que si le chargeur a l’avantage de permettre de charger trois appareils en mĂŞme temps — par exemple, une liseuse, un smartphone et un casque audio — il manquait clairement de puissance. Comptez, en effet, sur une puissance totale limitĂ©e Ă 17 W — et 12 W au maximum sur chaque port. Surtout, le chargeur n’Ă©tait pas compatible avec la norme Power Delivery.

Le chargeur 65 W fourni avec l’Oppo Find X2 Pro // Source : Frandroid

GĂ©nĂ©ralement, pour mon smartphone, j’utilisais d’ailleurs un chargeur supplĂ©mentaire, celui proposĂ© avec la marque de tĂ©lĂ©phone. Par exemple, jusqu’Ă rĂ©cemment, j’utilisais encore le chargeur Oppo de 65 W proposĂ© avec l’Oppo Find X2 Pro. Le problème, c’est que cela fait plus de deux ans que je n’utilise plus de smartphone Oppo. Or, les 65 W promis par ce chargeur « SuperVOOC » ne sont assurĂ©s qu’avec les smartphones de la marque.

Un problème bien connu avec les smartphones de marques chinoises qui proposent 65, 120 ou jusqu’Ă 200 W… Ă condition d’utiliser leur chargeur avec leur smartphone.

Le Samsung Galaxy S24 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Or, cela fait maintenant un an que j’utilise au quotidien un Samsung Galaxy S24. Si les tĂ©lĂ©phones de la marque corĂ©enne sont limitĂ©s Ă une puissance de charge de 25 W — ou 45 W dans le cadre des modèles « Ultra » –, ils ont cependant l’intĂ©rĂŞt d’ĂŞtre pleinement compatibles avec la norme USB Power Delivery. Et mĂŞme si je ne suis pas certain de conserver un smartphone Samsung Ă l’avenir, la promesse d’un chargeur universel, avec une puissance de charge garantie, quelle que soit la marque de tĂ©lĂ©phone, avait de quoi me sĂ©duire.

Le chargeur GaN de Ugreen // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

C’est la raison pour laquelle je me suis orientĂ© vers un chargeur de type GAN pour sa compacitĂ©, toujours avec trois prises :

une prise USB-C jusqu’Ă 100 W (65 W lorsque les trois ports sont utilisĂ©s)

une prise USB-C jusqu’Ă 30 W (15 W lorsque les trois ports sont utilisĂ©s)

une prise USB-A jusqu’Ă 22,5 W (15 W lorsque les trois ports sont utilisĂ©s)

En l’occurrence, il s’agit du chargeur Ugreen Nexode Pro 100W, mais j’aurais pu tout aussi bien me tourner vers l’Anker Prime GaN 100 W.

L’idĂ©e Ă©tait avant tout d’avoir un chargeur suffisamment rapide pour charger Ă la fois mon smartphone, une power bank et mon appareil photo, mais suffisamment compact — grâce Ă la technologie GaN — pour ne pas prendre trop de place dans ma valise. Il fallait Ă©galement que le chargeur soit suffisamment lĂ©ger pour ne pas se dĂ©coller de l’adaptateur branchĂ© Ă la prise murale — ou pour Ă©viter que l’adaptateur ne se dĂ©branche de la prise en raison du poids.

Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Sur tous ces points, je suis pleinement convaincu. Surtout que le chargeur devrait me suivre des annĂ©es durant, maintenant que les constructeurs de smartphone ont fait le choix de se dĂ©barrasser des chargeurs fournis avec le tĂ©lĂ©phone. Seul point nĂ©gatif Ă noter : l’absence de câble fourni avec le chargeur, ce qui m’a incitĂ© Ă investir dans un câble tressĂ© supplĂ©mentaire.

Une vraie powerbank pour palier l’autonomie ridicule du Galaxy S24

L’autre souci auquel je m’Ă©tais prĂ©parĂ© Ă©tait la très faible autonomie du Samsung Galaxy S24. En vacances Ă l’Ă©tranger, c’est souvent moi qui, dans mon couple, suis en charge des trajets. Cela signifie concrètement de longues heures de marche avec Google Maps ouvert en permanence avec le GPS, en alternance avec la liste des lieux Ă visiter, notĂ©e par ma chère et tendre sur Notion.

Autant dire qu’avec sa puce Exynos Ă©nergivore et sa petite batterie de 4000 mAh, mon Galaxy S24 avait besoin d’une aide plus que bienvenue. Il m’arrivait bien souvent de tomber Ă moins de 20 % de batterie Ă l’heure du dĂ©jeuner, avec encore cinq ou six heures de vadrouille avant de revenir Ă l’hĂ´tel.

J’avais dĂ©jĂ une ou deux power bank en rĂ©serve, mais aucune qui ne se charge suffisamment rapidement — quand elles se chargeaient tout court. Surtout, les seules batteries externes que j’avais Ă disposition ne comportaient qu’un port de sortie, gĂ©nĂ©ralement avec une puissance dĂ©risoire.

La batterie externe de Ugreen // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

J’ai donc optĂ© cette fois encore pour une montĂ©e en gamme afin de m’Ă©pargner des difficultĂ©s non seulement durant le sĂ©jour, mais aussi Ă l’aĂ©roport ou durant les longues heures de vol. Parmi mes critères, je voulais non seulement une power bank avec une puissance de charge dĂ©cente et une belle capacitĂ©, mais aussi et surtout une fonction de charge « pass-through », c’est-Ă -dire qui permette de charger les appareils branchĂ©s Ă la batterie externe pendant qu’elle-mĂŞme est en train d’ĂŞtre chargĂ©e.

Cette fois, j’ai optĂ© pour la batterie Ugreen Nexode 20 000 mAh 130 W. Un choix fait par cohĂ©rence avec le chargeur Ugreen, mĂŞme si j’aurais tout aussi bien pu choisir la power bank Anker Prime 20 000 mAh 200 W relativement similaire.

La batterie externe de Ugreen // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

S’il y a bien un aspect sur lequel j’Ă©tais initialement dubitatif, c’est le petit Ă©cran intĂ©grĂ© Ă la batterie externe. Je ne voyais pas Ă quoi il allait me servir, craignant mĂŞme qu’il n’ajoute inutilement quelques euros Ă la facture, tout en rĂ©duisant l’autonomie de la power bank.

Cependant, l’affichage s’est avĂ©rĂ© très pratique au quotidien pour savoir quand j’avais besoin de recharger la batterie, quelle autonomie il lui restait, quelle Ă©tait la puissance de charge utilisĂ©e sur chaque prise ou si les câbles Ă©taient branchĂ©s correctement en entrĂ©e et en sortie. Autre point positif plus qu’apprĂ©ciable : la prĂ©sence d’un bouton d’alimentation.

La batterie externe de Ugreen // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Il faut dire que, par le passĂ©, j’ai connu des expĂ©riences particulièrement frustrantes avec les batteries externes. Il suffisait parfois qu’un câble soit branchĂ© pour que la batterie se vide… dans le vide. Cette fois, non seulement l’Ă©cran indiquait bel et bien quand la batterie Ă©tait utilisĂ©e, mais le bouton d’alimentation me permettait de me rassurer en Ă©teignant la batterie lorsque je n’avais plus besoin de courant.

La batterie externe de Ugreen // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Le format plutĂ´t large de la powerbank m’inquiĂ©tait initialement, mais elle a finalement trouvĂ© toute sa place dans une des poches latĂ©rales de mon sac Ă dos, lĂ oĂą on range gĂ©nĂ©ralement un parapluie, une gourde ou un trĂ©pied.

Un chargeur qui pourra durer des années encore

Ce double investissement n’a toutefois pas la mĂŞme valeur. Si je ne recommanderais aujourd’hui qu’aux voyageurs — ou aux possesseurs de smartphone Ă la batterie rachitique — de se tourner vers une telle powerbank, ce n’est pas le cas du chargeur.

La batterie externe de Ugreen // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

En 2025, tous les constructeurs ont sautĂ© sur l’excuse de la nouvelle rĂ©glementation europĂ©enne pour ne plus avoir Ă intĂ©grer de chargeur avec leur smartphone. Concrètement, cela signifie qu’il vous faudra nĂ©cessairement conserver votre ancien chargeur — et ce mĂŞme s’il n’utilise pas la mĂŞme norme que votre smartphone — ou passer par un nouveau chargeur.

Alors que les constructeurs chinois multiplient depuis des annĂ©es des charges propriĂ©taires pour leurs smartphones, Samsung, Google ou Apple ont quant Ă eux dĂ©cidĂ© de se cantonnĂ© Ă une charge normĂ©e : Power Delivery, gĂ©rĂ©e directement par le consortium USB Implementers Forum. Avec mon nouveau chargeur GaN Ă trois prises, je sais que j’aurai le temps de voir venir avant que les capacitĂ©s de charge de mes futurs smartphones soient dĂ©passĂ©s.

Certes, pour l’heure le Galaxy S24 se cantonne Ă une puissance de 25 W, mais la norme USB-PD permettrait, en thĂ©orie, Ă Samsung, Google ou Apple de monter Ă une puissance de charge bien supĂ©rieure, jusqu’Ă 240 W. Et, qui sait, peut-ĂŞtre que les marques chinoises se dĂ©cideront un jour Ă adopter Ă leur tour le standard pour ne plus avoir Ă passer par leurs propres chargeurs afin d’atteindre les puissances de charge maximale annoncĂ©es.

